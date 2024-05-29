ЕС выделит 1 млрд евро на поддержку сирийцев и принимающих их сообществ в Турции

Европейский союз (ЕС) пообещал выделить миллиард евро на поддержку сирийских беженцев и принимающих их сообществ в Турции. Об этом говорится в письменном заявлении Еврокомиссии, сделанном по итогам 8-й международной конференции «Поддержка будущего Сирии и региона», передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

В заявлении также отмечается, что ЕС планирует выделить 2,12 млрд евро на 2024 и 2025 годы.

— Эта помощь будет направлена на поддержку сирийцев как внутри Сирии, так и в соседних странах, а также принимающих их общин в Турции, Ливане, Иордании и Ираке, — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что ЕС подтвердил свое обязательство, данное им на 7-й Брюссельской конференции в 2023 году, выделить в 2024 году 560 млн евро для населения Сирии и для сирийских беженцев и принимающих их сообществ в Ливане, Иордании и Ираке.

Кроме того, ЕС также пообещал дополнительно выделить 560 млн евро на 2025 год для этих стран.

В сообщении также указывается, что обязательства на 2025 год являются частью финансового пакета, охватывающего период до 2027 года.

- На встрече, в которой приняли участие делегаты из государств-членов ЕС, соседних с Сирией стран, других стран-партнеров и доноров, а также международных организаций, включая ООН, подтвердили необходимость политического процесса в Сирии в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2254», — отмечается в документе Еврокомиссии.

Как сообщалось, Евросоюз решил пересмотреть свои отношения с Израилем из-за удара по Рафаху.

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по итогам переговоров в Астане со своим туркменистанским коллегой Рашидом Мередовым заявил, что Казахстан полностью приветствует решение Ирландии, Норвегии и Испании признать палестинское государство.

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