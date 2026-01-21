ЕС готовит запрет на оборудование Huawei и ZTE в мобильных сетях

Еврокомиссия объявила о намерении разработать правовую базу, которая позволит на законных основаниях запретить использование техники иностранных производителей, признанных высокорисковыми.

В Брюсселе отмечают, что основными причинами таких мер являются опасения по поводу возможного шпионажа и саботажа со стороны отдельных поставщиков. Компании, отнесенные к категории «высокого риска», будут внесены в специальный перечень. Их оборудование запретят использовать в телекоммуникационных сетях, а уже установленную технику обяжут демонтировать и заменить альтернативными решениями.

В дальнейшем аналогичный механизм проверки рисков Евросоюз планирует распространить не только на сети 5G, но и на другие критически важные сферы, включая энергетику, транспортную инфраструктуру и медицинские учреждения. Несмотря на продолжающиеся дискуссии о безопасности, оборудование Huawei и ZTE до сих пор широко применяется в Германии и ряде других государств ЕС. Основные опасения связаны с возможным влиянием китайских властей на деятельность этих компаний.

В Еврокомиссии признают, что многие страны ранее игнорировали рекомендации по отказу от китайских поставщиков, однако новая правовая система должна сделать такие требования обязательными для всех членов союза.

