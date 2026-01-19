Мобильная связь появится на автодорогах Казахстана

Проект реализуется в рамках национального проекта «Доступный интернет» и направлен на устранение «белых пятен», участков автотрасс, где мобильная связь либо отсутствует, либо нестабильна. Внедрение проекта предоставит водителям и пассажирам возможность пользоваться интернетом в пути: для навигации, экстренных вызовов, а также для использования банковских и государственных сервисов.

Проект будет реализован поэтапно. Работы по обеспечению мобильной связи на республиканских дорогах завершатся до конца 2026 года, на областных дорогах до конца 2027 года. В рамках соглашения АО «Транстелеком» возьмет на себя инвестиции в проект, без привлечения государственного финансирования.

Согласно плану, в два этапа будет покрыто более 40 тыс. км автомобильных трасс. Наличие стабильной связи вдоль дорог значительно повысит безопасность дорожного движения, улучшит оперативность реагирования экстренных служб и откроет возможности для внедрения интеллектуальных систем управления транспортным потоком и мониторинга состояния дорог.

В рамках проекта будет построено более 500 антенно-мачтовых сооружений и базовых станций мобильной связи. Это существенно расширит покрытие и улучшит качество связи на ключевых транспортных направлениях страны.

Для повышения доступности связи, АО «Транстелеком» обеспечит возможность использования построенной инфраструктуры для других сотовых операторов, что ускорит расширение покрытия и улучшит качество мобильных услуг для всех граждан, независимо от выбранного оператора.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан усилит транзит интернет-трафика за счет оптоволокна через Каспий.