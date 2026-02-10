ЕС должен предпринять масштабные усилия для объединения экономик блока — фон дер Ляйен

Повышение экономической конкурентоспособности Европы станет главной темой предстоящего 12 февраля в Бельгии саммита Евросоюза.

В письме, направленном национальным лидерам в понедельник, фон дер Ляйен предупредила, что мир «все в большей степени определяется грубой силой, стратегическим соперничеством и превращением зависимых стран в оружие».

Единственным решением, по ее словам, является повышение конкурентоспособности блока, чтобы поддержать «наше стремление к независимости».

— Очевидно, что мы больше не можем вести бизнес в обычном режиме. Различия в национальных правилах и торговых условиях в странах-членах не позволяют предприятиям полностью раскрыть свой потенциал и ограничивают конкурентоспособность Европы. Нашей главной задачей должно быть устранение этих внутренних барьеров, — написала фон дер Ляйен.

Следующий саммит 27 лидеров стран-членов Евросоюза состоится в замке Олден-Бизен в сельской местности Бельгии, в ходе которого они обсудят конкурентоспособность ЕС перед лицом таких конкурентов, как Китай и США.

На повестке дня стоит вопрос о том, как интегрировать единый рынок и использовать размеры экономики ЕС, чтобы гарантировать, что континент не останется в стороне.

Среди приоритетов, установленных Еврокомиссией, — новая борьба с бюрократией ЕС, и фон дер Ляйен объявила, что представит лидерам отчет о своем прогрессе в сокращении бюрократической волокиты. Кроме того, Еврокомиссия будет стремиться продолжать диверсифицировать свои торговые связи, а также поддерживать «европейские преференции» в области государственных закупок.

По словам фон дер Ляйен, хотя ЕС должен стремиться «достичь соглашения между всеми 27 государствами-членами», если это окажется невозможным в жизненно важных областях экономической политики, будут рассмотрены различные способы обойти возражения столиц, чтобы предотвратить «отсутствие прогресса или амбиций».

Накануне саммита У. Ляйен также провела в г. Париже встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.