Урсула фон дер Ляйен встретится с Эмманюэлем Макроном в Париже
В четверг глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует посетить Париж, где в Елисейском дворце состоятся переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает собственный корреспондент Kazinform.
Участники переговоров обсудят вопросы конкурентоспособности Европейского союза, безопасности и обороны Европы, а также поддержку Украины.
Ранее Макрон заявил, что Парижем «готовится» возобновление диалога с президентом России Владимиром Путиным. Он уточнил, что это делается «прозрачно и в консультации» с президентом Украины Владимиром Зеленским.
О планах возобновить прямой диалог с российским руководством президент Франции заявлял в начале января текущего года.
Кроме того, 12 февраля в Бельгии состоится очередной саммит лидеров Евросоюза.