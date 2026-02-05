РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:36, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Урсула фон дер Ляйен встретится с Эмманюэлем Макроном в Париже

    В четверг глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует посетить Париж, где в Елисейском дворце состоятся переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Урсула фон дер Ляйен встретится с Эммануэлем Макроном в Париже
    Фото: ТАСС

    Участники переговоров обсудят вопросы конкурентоспособности Европейского союза, безопасности и обороны Европы, а также поддержку Украины.

    Ранее Макрон заявил, что Парижем «готовится» возобновление диалога с президентом России Владимиром Путиным. Он уточнил, что это делается «прозрачно и в консультации» с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    О планах возобновить прямой диалог с российским руководством президент Франции заявлял в начале января текущего года.

    Кроме того, 12 февраля в Бельгии состоится очередной саммит лидеров Евросоюза.

    Теги:
    Евросоюз Франция Макрон Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают