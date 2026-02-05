Урсула фон дер Ляйен встретится с Эмманюэлем Макроном в Париже

Участники переговоров обсудят вопросы конкурентоспособности Европейского союза, безопасности и обороны Европы, а также поддержку Украины.

Ранее Макрон заявил, что Парижем «готовится» возобновление диалога с президентом России Владимиром Путиным. Он уточнил, что это делается «прозрачно и в консультации» с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О планах возобновить прямой диалог с российским руководством президент Франции заявлял в начале января текущего года.

Кроме того, 12 февраля в Бельгии состоится очередной саммит лидеров Евросоюза.