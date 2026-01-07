РУ
    13:40, 07 Январь 2026 | GMT +5

    Макрон намерен провести разговор с Путиным как можно скорее

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным как можно скорее, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Путин
    Фото: ТАСС

    — Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе, — заявил он в интервью телеканалу France 2. — Сейчас идет восстановление контакта, который должен состояться в ближайшие недели.

    Макрон подчеркнул, что диалог должен состояться «как можно скорее».

    Журналист канала напомнил о недавнем заявлении Макрона о том, что было бы полезно поговорить с Путиным и поинтересовался, есть ли продвижение в этом контексте.

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если Макрон готов поговорить, то Россия всегда открыта к диалогу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль сообщит, если получит предложения о диалоге лидеров РФ и Франции.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Как сообщалось ранее, во вторник в Париже состоялась встреча лидеров «Коалиции желающих» — группы государств, выступающих в поддержку Украины, с представителями США, НАТО и руководства Евросоюза.

