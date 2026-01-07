Макрон намерен провести разговор с Путиным как можно скорее

— Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе, — заявил он в интервью телеканалу France 2. — Сейчас идет восстановление контакта, который должен состояться в ближайшие недели.

Макрон подчеркнул, что диалог должен состояться «как можно скорее».

Журналист канала напомнил о недавнем заявлении Макрона о том, что было бы полезно поговорить с Путиным и поинтересовался, есть ли продвижение в этом контексте.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если Макрон готов поговорить, то Россия всегда открыта к диалогу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль сообщит, если получит предложения о диалоге лидеров РФ и Франции.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Как сообщалось ранее, во вторник в Париже состоялась встреча лидеров «Коалиции желающих» — группы государств, выступающих в поддержку Украины, с представителями США, НАТО и руководства Евросоюза.