В Париже обсуждены гарантии безопасности мира в Украине

Во французскую столицу прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

С европейской стороны — председатель Европейского совета А. Кошта и президент Европейской комиссии У. Ляйен.

На национальном уровне: президент Франции Эмманюэль Макрон, Украины — Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры Евросоюза.

Как отмечено в сообщении Европейского совета, участники подчеркнули приверженность справедливому и прочному миру в Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций и приветствовали достигнутый прогресс, в том числе в ходе обсуждений между американцами, украинцами, европейскими и другими партнерами.

— Коалиция ясно дала понять, что способность Украины защитить себя имеет критически важное значение для обеспечения будущего коллективной безопасности Украины и евроатлантического региона. Мы подтвердили, что обеспечение суверенитета и прочной безопасности Украины должно быть неотъемлемой частью мирного соглашения, и что любое урегулирование должно быть подкреплено надежными гарантиями безопасности для Украины. Мы готовы взять на себя обязательства по созданию системы политически и юридически обязательных гарантий, которые будут активированы после вступления в силу режима прекращения огня, в дополнение к двусторонним соглашениям о безопасности и в соответствии с нашими соответствующими правовыми и конституционными договоренностями, говорится в тексте сообщения Европейского совета.

Кроме того, принято решение создать координационный центр США-Украина-Коалиция в оперативном штабе «Коалиции желающих» в г. Париже.

— Сегодня мы добились значительного прогресса, предоставив надежные гарантии прочного мира, — сказал президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи.

По его словам, вышеуказанные гарантии предполагают, что любое мирное соглашение между Россией и Украиной не будет нарушено в будущем.

В свою очередь спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что американская делегация воодушевлены сотрудничеством и партнерством между сторонами.