РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:10, 07 Январь 2026 | GMT +5

    В Париже обсуждены гарантии безопасности мира в Украине

    Во вторник в Париже состоялась встреча лидеров «Коалиции желающих» — группы государств, выступающих в поддержку Украины, с представителями США, НАТО и руководства Евросоюза, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Украина
    Фото: pixabay.com

    Во французскую столицу прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

    С европейской стороны — председатель Европейского совета А. Кошта и президент Европейской комиссии У. Ляйен.

    На национальном уровне: президент Франции Эмманюэль Макрон, Украины — Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры Евросоюза.

    Как отмечено в сообщении Европейского совета, участники подчеркнули приверженность справедливому и прочному миру в Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций и приветствовали достигнутый прогресс, в том числе в ходе обсуждений между американцами, украинцами, европейскими и другими партнерами.

    — Коалиция ясно дала понять, что способность Украины защитить себя имеет критически важное значение для обеспечения будущего коллективной безопасности Украины и евроатлантического региона. Мы подтвердили, что обеспечение суверенитета и прочной безопасности Украины должно быть неотъемлемой частью мирного соглашения, и что любое урегулирование должно быть подкреплено надежными гарантиями безопасности для Украины. Мы готовы взять на себя обязательства по созданию системы политически и юридически обязательных гарантий, которые будут активированы после вступления в силу режима прекращения огня, в дополнение к двусторонним соглашениям о безопасности и в соответствии с нашими соответствующими правовыми и конституционными договоренностями, говорится в тексте сообщения Европейского совета.

    Кроме того, принято решение создать координационный центр США-Украина-Коалиция в оперативном штабе «Коалиции желающих» в г. Париже.

    — Сегодня мы добились значительного прогресса, предоставив надежные гарантии прочного мира, — сказал президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи.

    По его словам, вышеуказанные гарантии предполагают, что любое мирное соглашение между Россией и Украиной не будет нарушено в будущем.

    В свою очередь спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что американская делегация воодушевлены сотрудничеством и партнерством между сторонами.

    — Мы добились значительного прогресса по нескольким важнейшим направлениям работы, включая нашу двустороннюю систему гарантий безопасности и план процветания. Коалиция также опубликовала заявление, в котором изложила свою концепцию гарантий безопасности. Мы согласны с Коалицией в том, что прочные гарантии безопасности и твердые обязательства по обеспечению процветания имеют важное значение для прочного мира в Украине, и мы будем продолжать совместную работу в этом направлении. Мы продолжим наши переговоры с украинской делегацией сегодня вечером и завтра, и надеемся добиться дальнейшего позитивного прогресса в ближайшем будущем, — написал представитель США.

    Теги:
    Украина Евросоюз Париж Российско-украинский конфликт НАТО Переговоры США Конфликт
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают