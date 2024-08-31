Ермек Маржикпаев: итоги на посту министра туризма и спорта РК

Около года Ермек Маржикпаев возглавлял Министерство туризма и спорта РК. Чем он запомнился на этой должности, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

Ермек Боранбаевич Маржикпаев родился в 1969 году в Целинограде. Он окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С. Сейфуллина, университет «Туран» и Кокшетауский университет. Свою трудовую деятельность начал в 1991 году учителем физкультуры, после чего работал на различных должностях, включая посты акима Аршалынского и Зерендинского районов, а также заместителя акима Акмолинской области.

В марте 2019 года был назначен акимом Акмолинской области, а в сентябре 2023 года — министром туризма и спорта РК. В феврале 2024 года Маржикпаев был переназначен на эту должность.

Основные события на посту министра

В течение своего срока на посту министра туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев неоднократно высказывал озабоченность результатами выступлений национальной сборной Казахстана на международных соревнованиях. После крупных событий, таких как Азиатские игры и Олимпийские игры, он подчеркивал необходимость улучшения физической и функциональной подготовки спортсменов. Маржикпаев также обращал внимание на организационные проблемы в спортивных федерациях и отмечал необходимость усиления работы по развитию спорта в стране, акцентируя важность пересмотра подходов к подготовке казахстанских атлетов.

Азиатские игры в Китае

XIX Азиатские игры прошли с 23 сентября по 8 октября 2023 года в Ханчжоу и еще пяти городах Китая. Казахстанские спортсмены завоевали 10 золотых, 22 серебряных и 48 бронзовых медалей.

По завершении соревнований министр туризма и спорта РК принял отчеты федераций по разным видам спорта, оценивая результаты Азиатских игр. На встречах со спортсменами Маржикпаев отметил неудовлетворительное выступление наших атлетов.

К примеру, на встрече с боксерами Ермек Маржикпаев указал на множество недостатков в физической и функциональной подготовке, а также на отсутствие резерва в женском боксе. В завершение совещания министр поручил провести глубокий анализ результатов прошедших соревнований и представить комплексный план подготовки спортсменов к предстоящей Олимпиаде в Париже.



Олимпиада в Париже

С 26 июля по 14 августа 2024 года прошли летние Олимпийские игры в Париже, в которых приняли участие более 10 тысяч спортсменов из 205 стран мира. В декабре 2023 года при Министерстве туризма и спорта был создан штаб по подготовке к Олимпийским играм в Париже.



В рамках подготовки национальной сборной Ермек Маржикпаев снова высказал свое неудовлетворение результатами казахстанских спортсменов, особенно в волейболе, отметив слабые результаты на международных соревнованиях. Он подчеркнул, что шансы волейболистов Казахстана на попадание на Олимпиаду были минимальными, а сборная страны давно не выигрывала медали и практически упустила все шансы попасть на Олимпиаду в Париже.

Маржикпаев поручил руководству федерации работать над расширением и популяризацией волейбола в регионах страны, а также увеличением представительства Казахстана в международных спортивных организациях. Федерация должна поднять уровень проведения местного первенства и внедрять новые подходы в подготовке молодых спортсменов.



В январе министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев встретился с руководителями и тренерским штабом федерации триатлона. На встрече были подведены итоги национальных сборных по триатлону за 2023 год и представлен план подготовки к предстоящим соревнованиям. Несмотря на хорошие результаты на международных соревнованиях в прошлом году, сборная Казахстана по триатлону не смогла выполнить свои задачи на Азиатских играх в Китае, завоевав лишь одну бронзовую медаль вместо планируемой серебряной. Ермек Маржикпаев подчеркнул необходимость реабилитации отечественного триатлона.



Озвучивая задачи на предстоящую Олимпиаду, Ермек Маржикпаев отмечал, что министерство возлагает большие надежды на 54 спортсменов, которые, по его мнению, должны показать достойные результаты.

Однако, по итогам Олимпиады в Париже, Казахстан занял 43-е место, завоевав всего семь медалей. Глава Минспорта РК отметил, что национальная сборная по боксу показала не самый лучший результат на этих играх.

— Мужская сборная по боксу была представлена во всех весовых категориях. Согласно принятым обязательствам они обещали золотую, серебряную и бронзовую медали. Фактически команда выиграла всего одно «серебро». Уже вторые игры подряд спортсмены не смогли завоевать ни одной золотой медали. Казахстанская школа бокса всегда славилась на мировой спортивной арене благодаря своим лидирующим позициям. Наши боксеры выступают с 1996 года, всего приняли участие 61 спортсменов, которые завоевали 22 медали: 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых, — сказал министр.



Год казахстанского туризма в Китае

В рамках официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Китай в 2023 году, 2024 год был объявлен «Годом казахстанского туризма в Китае». Подготовка началась в январе 2024 года, когда Ермек Маржикпаев обсудил с министром культуры и туризма Китайской Народной Республики Сунь Ели концепцию проведения Года казахстанского туризма. Концепция предусматривает ряд значимых мероприятий в крупных городах Китая.



26 марта казахстанская делегация прибыла в Пекин, в ее составе были представители органов власти, артисты и знаменитые спортсмены. Ермек Маржикпаев предложил провести в крупных городах Китая ряд важных мероприятий и обсудил вопросы дальнейшего развития туризма между Казахстаном и Китаем. В ходе визита были проведены встречи с министром культуры и туризма Китайской Народной Республики Синь Ели, а также подписан ряд меморандумов о сотрудничестве.

Ермек Маржикпаев также принял участие в церемонии открытия Года туризма Казахстана в Китае и провел обряд «Тұсау кесу» (перерезание пут ребенку), ознакомился с национальными изделиями ручной работы и попробовал Наурыз коже.



На форуме по развитию туризма и инвестиций, который прошел в Пекине в рамках Года туризма Казахстана в Китае, Ермек Маржикпаев отметил значительный рост туристических потоков между странами. Он подчеркнул, что Казахстан открыт для инвестиций и готов предоставить инвесторам всю необходимую поддержку и информацию для успешной реализации проектов в сфере туризма.

31 августа 2024 года Указом Главы государства Маржикпаев Ермек Боранбаевич был освобожден от должности министра туризма и спорта Республики Казахстан.



