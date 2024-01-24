Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев встретился с руководителями и тренерским штабом федерации триатлона. В ходе совещания представители данного вида спорта подвели итоги национальных сборных по триатлону за 2023 год и презентовали план подготовки к предстоящим соревнованиям.

Сборная Казахстана по триатлону, несмотря на хорошие результаты на международных соревнованиях в прошлом году, не смогла выполнить свои задачи на Азиатских играх в Китае. Главным тренером по триатлону были даны обязательства по завоеванию 1 серебряной медали Азиады, фактически завоевана 1 бронза.

— Казахстанский триатлон имеет свои хорошие традиции на международной арене. Известный триатлонист Гаак Дмитрий в 1999 году стал Чемпионом мира, выступал на Олимпийских играх в Сиднее, где занял 4 место. Кроме того, Кузнецов Михаил был участником Игр 2000 года, а Сапунов Данил — в 2004 году. Однако, к большому сожалению с 2012 года в триатлоне даже нет лицензий на Олимпийские игры. Поэтому отечественному триатлону необходимо реабилитироваться и начать показывать результаты, — сказал Ермек Маржикпаев.

Также министр дал ряд таких поручений, как подготовка по индивидуальному плану лидеров национальной сборной, имеющих возможность приобрести олимпийскую путевку в преддверии Олимпийских игр, качественно составить календарь спортивно-массовых мероприятий на 2024 год, увеличить количество наших представителей в международных организациях и продолжить работу по подготовке судей международного уровня.