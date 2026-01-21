Ерлан Кошанов назвал создание однопалатного Парламента судьбоносным решением

— Коллеги, как вы знаете, значительная часть этих инициатив касается будущего нашего Парламента. Депутаты Мажилиса находятся в эпицентре этих изменений. Руководители парламентских фракций, ряд других наших коллег приняли активное участие в деятельности Рабочей группы по парламентской реформе. В течение полугода они вырабатывали конкретные нормы и давали рекомендации по структуре и компетенциям будущего обновлённого Парламента. Политическая позиция и взгляды каждой партии были учтены Президентом, — сказал он на заседании Мажилиса.

По его словам, парламентская реформа открывает путь к пересмотру всей политической системы.

— Создание однопалатного Парламента — судьбоносное, крайне необходимое решение для будущего страны. Это конкретизация политической ответственности, усиление институциональной роли партий, профессионализация законодательного процесса.

Как сказал Глава государства, наша цель — создать влиятельный законодательный орган совершенно нового характера. Это дальнейшее усиление формулы «Сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчетное Правительство». Сейчас в Мажилисе работают 6 фракций. Мы накопили ценный опыт работы в условиях многопартийности. Эти наработки должны стать основой будущего однопалатного Парламента, который будет формироваться по пропорциональной системе, — добавил Ерлан Кошанов.

Вместе с тем, он считает, что отказ Главы государства от президентской квоты, отмена квоты АНК означает предоставление Парламенту полной автономии.

— Мы видим широкую поддержку реформы со стороны нашего народа. Важно, что эта либеральная инициатива однозначно поддерживается международными политическими организациями, а также полностью соответствует мировому опыту и глобальным конвенциям. Одним словом, в истории отечественного парламентаризма предпринимаются смелые и демократические шаги. Самое главное нововведение — предложение Президента назвать будущий парламент Курултаем. Это очень рациональное решение. Название, которое, на мой взгляд, раскрывает природу Парламента как с исторической, так и с современной точки зрения, — сказал спикер Мажилиса.

Он подчеркнул, что Курултай в своё время был основой степной демократии. Институтом, определявшим судьбу нации с незапамятных времен.

— Именно эту ответственность Президент возлагает на будущий Парламент. Кроме того, в последнее время возрастает потребность в институте, который мог бы объединить нацию, всё наше общество. Нужно признать, что в этом ключе Ассамблея народа Казахстана и Национальный Курултай полностью выполнили свою миссию. Чтобы систематизировать и активизировать работу в этом направлении, Президент предложил создать Народный совет. Он станет площадкой общественного консенсуса и доверия. Стоит отметить, что Народный совет не является эквивалентом Парламента. Это «золотой мост» между государством и народом. Участие в нём этнокультурных центров, крупных общественных объединений, маслихатов и региональных общественных советов позволит повысить его прозрачность и будет способствовать продуктивной совместной работе, — сказал Ерлан Кошанов.

По его словам, таким образом, мы переходим к новому формату политической коммуникации. Делаем шаг к новой политической культуре.

Напомним, на пятом Национальном курултае Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанцы поддерживают переход к однопалатному парламенту.