    14:10, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ерлан Карин указал на недопустимость формализма в военно-патриотической работе

    Государственный советник принял участие в заседании Республиканского координационного совета по военно-патриотическому воспитанию молодежи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Государственный советник Ерлан Карин принял участие в заседании Республиканского координационного совета по военно-патриотическому воспитанию молодежи при министерстве обороны.

    На заседании Координационного совета с докладами о проделанной работе выступили министр просвещения Жулдыз Сулейменова, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов, а также акимы области Абай и Костанайской области.

    Фото: Акорда

    В ходе мероприятия были обсуждены вопросы эффективной реализации поручений Главы государства в сфере военно-патриотического воспитания.

    Государственный советник отметил, что в начале декабря Президентом Касым-Жомартом Токаевым было проведено совещание по вопросам воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях. По итогам данного совещания был дан ряд поручений, в том числе направленных на дальнейшее обеспечение законности и правопорядка и совершенствование воспитательной работы в армии.

    Фото: Акорда

    В этой связи Госсоветник обозначил первоочередные шаги в сфере военно-патриотического воспитания: 

    • внедрение общенациональных ценностей в военно-патриотическую работу;
    • модернизация форм и методов работы с призывной молодежью;
    • выстраивание каналов эффективной коммуникации между министерством обороны и общественностью;
    • выработка единого плана действий центральных и местных исполнительных органов; эффективное взаимодействие с ветеранскими организациями;
    • укрепление потенциала военных учебных заведений и молодежных движений; содержательная и организационная проработка военно-патриотического сбора «Айбын» в 2026 году.

    По итогам заседания Государственный советник дал конкретные поручения ответственным госорганам, указав на необходимость ответственного подхода всех заинтересованных госорганов и недопустимость формализма в реализации поставленных задач.

    Динара Жусупбекова
