Ерлан Карин указал на недопустимость формализма в военно-патриотической работе
Государственный советник принял участие в заседании Республиканского координационного совета по военно-патриотическому воспитанию молодежи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Государственный советник Ерлан Карин принял участие в заседании Республиканского координационного совета по военно-патриотическому воспитанию молодежи при министерстве обороны.
На заседании Координационного совета с докладами о проделанной работе выступили министр просвещения Жулдыз Сулейменова, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов, а также акимы области Абай и Костанайской области.
В ходе мероприятия были обсуждены вопросы эффективной реализации поручений Главы государства в сфере военно-патриотического воспитания.
Государственный советник отметил, что в начале декабря Президентом Касым-Жомартом Токаевым было проведено совещание по вопросам воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях. По итогам данного совещания был дан ряд поручений, в том числе направленных на дальнейшее обеспечение законности и правопорядка и совершенствование воспитательной работы в армии.
В этой связи Госсоветник обозначил первоочередные шаги в сфере военно-патриотического воспитания:
- внедрение общенациональных ценностей в военно-патриотическую работу;
- модернизация форм и методов работы с призывной молодежью;
- выстраивание каналов эффективной коммуникации между министерством обороны и общественностью;
- выработка единого плана действий центральных и местных исполнительных органов; эффективное взаимодействие с ветеранскими организациями;
- укрепление потенциала военных учебных заведений и молодежных движений; содержательная и организационная проработка военно-патриотического сбора «Айбын» в 2026 году.
По итогам заседания Государственный советник дал конкретные поручения ответственным госорганам, указав на необходимость ответственного подхода всех заинтересованных госорганов и недопустимость формализма в реализации поставленных задач.