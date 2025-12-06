Ерлан Карин провел совещание по усилению безопасности детей в Казахстане
Под председательством Государственного советника Ерлана Карина прошло очередное совещание по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактики и предотвращения правонарушений в отношении несовершеннолетних, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В мероприятии приняли участие министр просвещения Жулдыз Сулейменова, первый заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев и Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева.
Были заслушаны доклады заместителей акимов городов Астаны и Алматы, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской областей.
В своих выступлениях они акцентировали внимание на различных проблемных вопросах, касающихся детской безопасности.
Ерлан Карин подчеркнул, что вопросы защиты и безопасности детей являются одними из приоритетных в сфере внутренней политики и всегда находятся в фокусе внимания Главы государства.
Наряду с этим Госсоветник подчеркнул, что в Казахстане выстроены законодательная и институциональная основы в сфере защиты прав детей. Кроме того, в рамках проекта программы «Дети Казахстана» рассматривается комплекс мер, состоящий более чем из 100 мероприятий, направленных на совершенствование механизмов и различных аспектов обеспечения безопасности детей.
По итогам совещания Ерлан Карин поручил Министерству просвещения обеспечить выработку дальнейших консолидированных подходов и действий, а также продолжить координацию проводимой работы.
Государственный советник также напомнил, что такого рода совещания с участием руководства регионов будут проводиться на постоянной основе.
