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Ерлан Карин провел совещание по вопросам сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Апреля 2023, 19:08
Ерлан Карин провел совещание по вопросам сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави Фото: akorda.kz

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный советник Ерлан Карин по поручению Президента провел в Туркестане совещание в рамках Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО по вопросам сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави и его техническому состоянию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Совещанию предшествовал осмотр мавзолея вместе с представителями государственных органов и экспертного сообщества.

На совещании с участием представителей акимата Туркестанской области, Министерства культуры и спорта, Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, специалистов в области археологии и сохранения памятников историко-культурного наследия был рассмотрен ход реализации Комплексного плана по сохранению и развитию Мавзолея, состав планируемых работ на 2023 год, готовность к 45-сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Как отметил Государственный советник, сохранность памятника является основной задачей. В связи с чем государственным органам поручено в тесном взаимодействии с представителями экспертного сообщества на постоянной основе контролировать состояние мавзолея.


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