Ерлан Карин: Главная задача внутренней политики — продвижение новых конституционных ценностей

Под председательством Государственного советника прошло республиканское совещание по вопросам внутренней политики с участием членов Правительства, руководителей структурных подразделений Администрации Президента, заместителей акимов областей, городов республиканского значения, руководителей региональных управлений.

В своем выступлении Государственный советник подчеркнул, что вступление Конституции в силу ознаменовало начало нового этапа в современной истории Казахстана, став основой для перехода к обновленной, современной и динамично развивающейся государственно-политической модели.

По словам Ерлана Карина, особенность нового этапа развития заключается в перезапуске общественных процессов, в появлении новых общественных сил, новых лиц. Поэтому все эти преобразования по своей значимости и масштабу являются одними из самых важных и больших процессов за последние десятилетия.

— Общество уже почувствовало силу и результативность проводимых изменений и реформ, их необходимость и значимость, что способствует еще большей консолидации граждан вокруг стратегии Главы государства. Об этом говорит высокий рейтинг общественного доверия Президенту Касым-Жомарту Токаеву — 86,7%. Результаты реформ отражаются и в других социологических опросах, согласно которым более 84% граждан считают, что Казахстан развивается в правильном направлении. Но мы ни в коем случае не должны сбавлять темпы или останавливаться на достигнутом, а должны постоянно идти вперед. Наша общая задача — эффективно реагировать на запросы граждан, продвигать созидательную повестку и новые конституционные ценности, обеспечивать качественную реализацию Президентских инициатив, — подчеркнул Госсоветник.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы реализации Конституции и продвижения новых конституционных принципов, а также направления работы по укреплению межэтнического и межконфессионального согласия, взаимодействию с общественными объединениями и экспертами, вопросы культурно-гуманитарной, информационной, семейной и молодежной политики.

По итогам совещания ответственным госорганам даны конкретные поручения по практической реализации основных направлений работы в сфере внутренней политики.

Напомним, Бектенов поручил усилить контроль границы и не допускать незаконный вывоз топлива.