Ерлан Карин: Главная задача внутренней политики — продвижение новых конституционных ценностей
Государственный советник Ерлан Карин провел очередное республиканское совещание по вопросам внутренней политики, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Под председательством Государственного советника прошло республиканское совещание по вопросам внутренней политики с участием членов Правительства, руководителей структурных подразделений Администрации Президента, заместителей акимов областей, городов республиканского значения, руководителей региональных управлений.
В своем выступлении Государственный советник подчеркнул, что вступление Конституции в силу ознаменовало начало нового этапа в современной истории Казахстана, став основой для перехода к обновленной, современной и динамично развивающейся государственно-политической модели.
По словам Ерлана Карина, особенность нового этапа развития заключается в перезапуске общественных процессов, в появлении новых общественных сил, новых лиц. Поэтому все эти преобразования по своей значимости и масштабу являются одними из самых важных и больших процессов за последние десятилетия.
— Общество уже почувствовало силу и результативность проводимых изменений и реформ, их необходимость и значимость, что способствует еще большей консолидации граждан вокруг стратегии Главы государства. Об этом говорит высокий рейтинг общественного доверия Президенту Касым-Жомарту Токаеву — 86,7%. Результаты реформ отражаются и в других социологических опросах, согласно которым более 84% граждан считают, что Казахстан развивается в правильном направлении. Но мы ни в коем случае не должны сбавлять темпы или останавливаться на достигнутом, а должны постоянно идти вперед. Наша общая задача — эффективно реагировать на запросы граждан, продвигать созидательную повестку и новые конституционные ценности, обеспечивать качественную реализацию Президентских инициатив, — подчеркнул Госсоветник.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы реализации Конституции и продвижения новых конституционных принципов, а также направления работы по укреплению межэтнического и межконфессионального согласия, взаимодействию с общественными объединениями и экспертами, вопросы культурно-гуманитарной, информационной, семейной и молодежной политики.
По итогам совещания ответственным госорганам даны конкретные поручения по практической реализации основных направлений работы в сфере внутренней политики.
Напомним, Бектенов поручил усилить контроль границы и не допускать незаконный вывоз топлива.