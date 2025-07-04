Ерлан Карин провел республиканское совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия

Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин провел республиканское рабочее совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия с участием руководителей структурных подразделений Администрации Президента, представителей центральных государственных органов, акимов Костанайской и Восточно-Казахстанской областей.

Ерлан Карин уделил особое внимание практической реализации принципа «Закон и Порядок», а также выработке единых подходов к обеспечению общественного согласия в регионах.

Государственный советник подчеркнул необходимость постоянной координации работы госорганов в проактивном режиме по ключевым направлениям внутриполитической повестки.

По итогам совещания государственным органам и акимам регионов даны конкретные поручения, направленные на консолидацию усилий по укреплению общественно-политической стабильности.