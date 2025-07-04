РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:07, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Ерлан Карин провел республиканское совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия

    В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы в сфере межэтнических отношений и меры по совершенствованию информационно-разъяснительной работы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ерлан Карин провел республиканское совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия
    Фото: Акорда

    Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин провел республиканское рабочее совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия с участием руководителей структурных подразделений Администрации Президента, представителей центральных государственных органов, акимов Костанайской и Восточно-Казахстанской областей. 

    Ерлан Карин уделил особое внимание практической реализации принципа «Закон и Порядок», а также выработке единых подходов к обеспечению общественного согласия в регионах.

    Государственный советник подчеркнул необходимость постоянной координации работы госорганов в проактивном режиме по ключевым направлениям внутриполитической повестки.

    По итогам совещания государственным органам и акимам регионов даны конкретные поручения, направленные на консолидацию усилий по укреплению общественно-политической стабильности.

    Теги:
    Этносы Госсоветник РК Ерлан Карин Сила в единстве
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают