Ерлан Карин поручил упорядочить единую систему государственных и ведомственных наград

Ерлан Карин провел заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики, ведомственных и иных, приравненных к ним, наград, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Под председательством Государственного советника РК Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики, ведомственных и иных, приравненных к ним, наград.

На заседании комиссии были заслушаны отчеты министерства культуры и информации и акима Актюбинской области.

Государственный советник озвучил ряд актуальных вопросов применения и использования государственных символов, а также поставил конкретные задачи по совершенствованию работы в данном направлении.

В ходе заседания было рекомендовано усилить контроль и эффективность работы в сфере использования госсимволики в регионах. В целях соблюдения установленных стандартов уполномоченным органам предложено работать с учреждениями, занимающимися изготовлением госсимволов.

По итогам заседания Ерлан Карин поручил госорганам скоординировать совместную работу по совершенствованию законодательной базы и упорядочиванию единой системы государственных и ведомственных наград.