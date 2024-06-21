РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:02, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Ерлан Карин поручил упорядочить единую систему государственных и ведомственных наград

    Ерлан Карин
    Фото: Акорда

    Ерлан Карин провел заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики, ведомственных и иных, приравненных к ним, наград, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Под председательством Государственного советника РК Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики, ведомственных и иных, приравненных к ним, наград.

    На заседании комиссии были заслушаны отчеты министерства культуры и информации и акима Актюбинской области.

    Государственный советник озвучил ряд актуальных вопросов применения и использования государственных символов, а также поставил конкретные задачи по совершенствованию работы в данном направлении.

    В ходе заседания было рекомендовано усилить контроль и эффективность работы в сфере использования госсимволики в регионах. В целях соблюдения установленных стандартов уполномоченным органам предложено работать с учреждениями, занимающимися изготовлением госсимволов.

    По итогам заседания Ерлан Карин поручил госорганам скоординировать совместную работу по совершенствованию законодательной базы и упорядочиванию единой системы государственных и ведомственных наград.

    Теги:
    Акорда Госсоветник РК Награда Медаль
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!