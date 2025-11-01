РУ
    Ерлан Карин обсудил с Саидой Мирзиёевой и Одрэ Азуле развитие сотрудничества в рамках ЮНЕСКО

    Государственный советник Республики Казахстан – председатель Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Ерлан Карин провел ряд двусторонних встреч на полях 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходящей в Самарканде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    р
    Фото: Акорда

    В ходе встречи с руководителем Администрации Президента Республики Узбекистан Саидой Мирзиёевой были обсуждены перспективы углубления культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, в том числе и в рамках ЮНЕСКО.

    Государственный советник рассказал о новых инициативах Главы государства Касым-Жомарта Токаева, направленных на дальнейшую модернизацию Казахстана.

    р
    Фото: Акорда

    Достигнута договоренность о продолжении тесной координации в продвижении региональных инициатив, включая транснациональные номинации в рамках Списка всемирного наследия ЮНЕСКО и Нематериального культурного наследия.

    На встрече с завершающей свой мандат Генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле Ерлан Карин отметил, что за последние годы несколько казахстанских заявок – Туранские пустыни, Беташар, Хандар-Шежіресі и другие – были включены в авторитетные списки ЮНЕСКО. Кроме того, ряд юбилейных дат, включая 100-летие Бердибека Сокпакбаева и Нургисы Тлендиева (в 2024–2025 годах), вошли в Календарь памятных дат ЮНЕСКО. Госсоветник также подчеркнул, что при поддержке организации Центральноазиатский региональный гляциологический центр в Алматы продолжит свою работу в течение следующего восьмилетнего периода.

    р
    Фото: Акорда

    В свою очередь Одрэ Азуле отметила значимость международных инициатив Президента Касым-Жомарта Токаева и его реформ, проводимых в Казахстане.

    В ходе встречи Государственный советник от имени Президента Казахстана вручил Одрэ Азуле орден «Достық» II степени в знак признательности за ее значительный вклад в укрепление международного сотрудничества и развитие партнерства с Казахстаном в сферах образования, науки и культуры.

    Ранее сообщалось, что Ерлан Карин выступил на 43-й сессии Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры, проходящей в Самарканде. 

