Ерлан Карин обсудил с Саидой Мирзиёевой и Одрэ Азуле развитие сотрудничества в рамках ЮНЕСКО

В ходе встречи с руководителем Администрации Президента Республики Узбекистан Саидой Мирзиёевой были обсуждены перспективы углубления культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, в том числе и в рамках ЮНЕСКО.

Государственный советник рассказал о новых инициативах Главы государства Касым-Жомарта Токаева, направленных на дальнейшую модернизацию Казахстана.

Фото: Акорда

Достигнута договоренность о продолжении тесной координации в продвижении региональных инициатив, включая транснациональные номинации в рамках Списка всемирного наследия ЮНЕСКО и Нематериального культурного наследия.

На встрече с завершающей свой мандат Генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле Ерлан Карин отметил, что за последние годы несколько казахстанских заявок – Туранские пустыни, Беташар, Хандар-Шежіресі и другие – были включены в авторитетные списки ЮНЕСКО. Кроме того, ряд юбилейных дат, включая 100-летие Бердибека Сокпакбаева и Нургисы Тлендиева (в 2024–2025 годах), вошли в Календарь памятных дат ЮНЕСКО. Госсоветник также подчеркнул, что при поддержке организации Центральноазиатский региональный гляциологический центр в Алматы продолжит свою работу в течение следующего восьмилетнего периода.

Фото: Акорда

В свою очередь Одрэ Азуле отметила значимость международных инициатив Президента Касым-Жомарта Токаева и его реформ, проводимых в Казахстане.

В ходе встречи Государственный советник от имени Президента Казахстана вручил Одрэ Азуле орден «Достық» II степени в знак признательности за ее значительный вклад в укрепление международного сотрудничества и развитие партнерства с Казахстаном в сферах образования, науки и культуры.

