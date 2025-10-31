Ерлан Карин рассказал о реформе Парламента Казахстана на генконференции ЮНЕСКО

Государственный советник в своем выступлении напомнил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал к формированию нового глобального консенсуса на основе доверия, открытости, ответственности и справедливости. В этой связи он отметил возрастающую значимость ЮНЕСКО и призвал укреплять сотрудничество с Исламской организацией образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

— ЮНЕСКО и ИСЕСКО разделяют общие цели. Укрепление сотрудничества между ними позволит повысить их позитивное влияние и построить подлинное партнерство между культурами. Мы убеждены, что только совместные усилия способны сохранить все богатство и разнообразие нашего общего культурного наследия. Вместе мы можем построить более справедливый, разумный и доброжелательный мир, — сказал Ерлан Карин.

Основной темой в выступлении стали новые шаги по дальнейшей модернизации Казахстана, озвученные Главой государства в Послании-2025. В первую очередь, это масштабная цифровизация и повсеместное применение искусственного интеллекта в различных отраслях экономики. Тем самым Казахстан заявляет о себе в будущем как о технологически развитой нации.

— Казахстан фактически — одна из первых стран в мире, которая принимает такие комплексные и системные решения по форсированному внедрению инструментов цифровизации и искусственного интеллекта. Президентом Казахстана цифровая трансформация и внедрение новых технологий сформулирована как новая национальная идея, — отметил Ерлан Карин.

В этой связи Госсоветник поприветствовал ведущую роль ЮНЕСКО в области формирования этики искусственного интеллекта, а также проинформировал о проведении в Казахстане исследования по этике и развитию ИИ в соответствии с методологией ЮНЕСКО (RAM).

Отдельно Ерлан Карин рассказал о целях и характере объявленного в Послании процесса политической модернизации, предусматривающего переход к однопалатному Парламенту, его формированию по пропорциональной системе.

— Цель парламентской реформы в Казахстане заключается в укреплении институциональной основы политической системы. В результате усилится роль и участие партий в общественно-политических процессах. В целом, реформа Парламента является очередным этапом политической трансформации в Казахстане, — подчеркнул Госсоветник.

В Генеральной конференции принимают участие делегации из 193 государств — членов Организации, в том числе главы правительств, министры, ученые и деятели культуры, дипломаты и эксперты.