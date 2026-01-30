РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:13, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Ерлан Карин: Новая преамбула впервые провозгласила права человека основным приоритетом государства

    Государственный советник — заместитель председателя Конституционной комиссии Ерлан Карин рассказал об идейном измерении и содержании нового текста Конституции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новая преамбула впервые провозгласила права и свободы человека основным приоритетом государства — Ерлан Карин
    Кадр из видео

    Он отметил, что Конституция — это не просто совокупность правовых норм. Она закрепляет главные ценности, принципы и ориентиры общества и государства.
    Карин подчеркнул, что новизна Конституции заключается не в количестве поправок, а прежде всего в ее новом концептуальном содержании. Статьи и разделы подверглись не только редакционным изменениям, но и были переписаны в новом содержании, с новым смыслом.

    — Ярким примером этого является преамбула. Это не обновленная версия прежнего текста. Вариант, обсуждавшийся в Комиссии, был подготовлен на основе концептуальных тезисов Президента, озвученных недавно. По смыслу и внутреннему духу это совершенно новая преамбула, — сказал он.

    По его словам, в новой преамбуле впервые права и свободы человека провозглашены главным приоритетом государства. Кроме того, единство и согласие, межэтнический и межконфессиональный мир определены как основа государственности.

    Теги:
    Конституция Госсоветник РК Права человека Реформы Токаева Конституционная реформа Ерлан Карин Политические реформы
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают