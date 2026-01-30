Ерлан Карин: Новая преамбула впервые провозгласила права человека основным приоритетом государства

Он отметил, что Конституция — это не просто совокупность правовых норм. Она закрепляет главные ценности, принципы и ориентиры общества и государства.

Карин подчеркнул, что новизна Конституции заключается не в количестве поправок, а прежде всего в ее новом концептуальном содержании. Статьи и разделы подверглись не только редакционным изменениям, но и были переписаны в новом содержании, с новым смыслом.

— Ярким примером этого является преамбула. Это не обновленная версия прежнего текста. Вариант, обсуждавшийся в Комиссии, был подготовлен на основе концептуальных тезисов Президента, озвученных недавно. По смыслу и внутреннему духу это совершенно новая преамбула, — сказал он.

По его словам, в новой преамбуле впервые права и свободы человека провозглашены главным приоритетом государства. Кроме того, единство и согласие, межэтнический и межконфессиональный мир определены как основа государственности.