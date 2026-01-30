РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:10, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Ерлан Карин назвал важную норму в новой Конституции наряду с Преамбулой

    Государственный советник — заместитель председателя Конституционной комиссии Ерлан Карин остановился на значении отдельных статей, которые подверглись изменениям в Конституции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ерлан Карин назвал ключевые принципы, заложенные в новой редакции Конституции РК
    кадр из видео

    — Теперь я хотел бы остановиться на значении отдельных статей, которые подверглись изменениям. В редакции раздела I, статья 3, которая находится в ваших руках указано следующее:

    Основные принципы деятельности Республики Казахстан: 

    • защита суверенитета и независимости; 
    • соблюдение прав и свобод человека;
    • обеспечение верховенства закона и порядка;
    • укрепление общенационального единства;
    • повышение благосостояния народа;
    • формирование идеи ответственного и созидательного патриотизма;
    • развитие общественного диалога;
    • закрепление ценностей труда, прогресса и образования;
    • формирование высокой экологической культуры;
    • сохранение историко-культурного наследия;
    • поддержка национальной культуры.

    Как вы видите, охват и масштаб статьи значительно расширились. Эта норма гармонирует с новой Преамбулой, поэтому ее можно назвать важной нормой наряду с Преамбулой в новой редакции Конституции, — отметил Ерлан Карин, выступая на заседании Конституционной комиссии. 

    Он подчеркнул, что защита суверенитета и независимости является ключевой.

    — Как отметил Президент, «Независимость — превыше всего». Теперь мы должны укреплять суверенитет и независимость как высшую ценность и своими действиями подтверждать это, — добавил он. 

    Теги:
    Конституция Госсоветник РК Конституционный суд Конституционная реформа Ерлан Карин
    Карина Кущанова
    Автор
