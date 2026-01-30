Ерлан Карин назвал важную норму в новой Конституции наряду с Преамбулой
Государственный советник — заместитель председателя Конституционной комиссии Ерлан Карин остановился на значении отдельных статей, которые подверглись изменениям в Конституции, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Теперь я хотел бы остановиться на значении отдельных статей, которые подверглись изменениям. В редакции раздела I, статья 3, которая находится в ваших руках указано следующее:
Основные принципы деятельности Республики Казахстан:
- защита суверенитета и независимости;
- соблюдение прав и свобод человека;
- обеспечение верховенства закона и порядка;
- укрепление общенационального единства;
- повышение благосостояния народа;
- формирование идеи ответственного и созидательного патриотизма;
- развитие общественного диалога;
- закрепление ценностей труда, прогресса и образования;
- формирование высокой экологической культуры;
- сохранение историко-культурного наследия;
- поддержка национальной культуры.
Как вы видите, охват и масштаб статьи значительно расширились. Эта норма гармонирует с новой Преамбулой, поэтому ее можно назвать важной нормой наряду с Преамбулой в новой редакции Конституции, — отметил Ерлан Карин, выступая на заседании Конституционной комиссии.
Он подчеркнул, что защита суверенитета и независимости является ключевой.
— Как отметил Президент, «Независимость — превыше всего». Теперь мы должны укреплять суверенитет и независимость как высшую ценность и своими действиями подтверждать это, — добавил он.