Ерлан Карин назвал важную норму в новой Конституции наряду с Преамбулой

— Теперь я хотел бы остановиться на значении отдельных статей, которые подверглись изменениям. В редакции раздела I, статья 3, которая находится в ваших руках указано следующее:

Основные принципы деятельности Республики Казахстан:

защита суверенитета и независимости;

соблюдение прав и свобод человека;

обеспечение верховенства закона и порядка;

укрепление общенационального единства;

повышение благосостояния народа;

формирование идеи ответственного и созидательного патриотизма;

развитие общественного диалога;

закрепление ценностей труда, прогресса и образования;

формирование высокой экологической культуры;

сохранение историко-культурного наследия;

поддержка национальной культуры.

Как вы видите, охват и масштаб статьи значительно расширились. Эта норма гармонирует с новой Преамбулой, поэтому ее можно назвать важной нормой наряду с Преамбулой в новой редакции Конституции, — отметил Ерлан Карин, выступая на заседании Конституционной комиссии.