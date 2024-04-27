Ерлан Карин: Национальный курултай – площадка прямого диалога между властью и обществом

Государственный советник Ерлан Карин дал интервью в программе «Уәде» телеканала Jibek Joly. В ходе беседы он дал исчерпывающие ответы на вопросы, касающиеся общей идеологии, родоплеменного деления, работе Национального курултая и инициативы по смене Государственного герба. Агентство Kazinform предлагает сокращенный текстовый вариант интервью.

Какой должна быть общая идеология

Как отметил Госсоветник, идеология в восприятии разных людей понимается по-разному. Например, у определенной части общества сохраняется понимание роли и функции идеологии, оставшееся с советских времен.

- В соответствии с этим пониманием, некоторые граждане считают, что «государство должно принять определенную идеологическую концепцию, утвердить ее и проводить». То есть, все должны придерживаться одной идеологической концепции. Повторяю, это понимание, сформированное в советское время. Они считают, что творческие структуры, любые политико-общественные объединения должны работать в рамках общей идеологической концепции. Если мы будем строить работу, основываясь на таком понимании, тогда демократия и плюрализм, о которых говорит другая сторона, невозможны. Потому что еще одна важная предпосылка плюрализма, демократии – возможность иметь собственные принципы, взгляды и мнение для каждого и опора на это мнение.

Второе понимание в рамках установившихся в обществе определенных ценностей – «американская мечта». У каждого государства есть свой путь развития. Мы должны принимать планы, концепции, решения с позиции прежде всего наших интересов, особенностей и общественной организации, сложившихся определенных обычаев и традиций, – сказал Ерлан Карин.

По его мнению, не нужно, как в советское время, обязывать всех подчиняться одной идеологической концепции. Тем не менее мы должны заниматься утверждением общей системы ценностей, которая объединит государство и граждан.

- Об этом говорил и Президент на Национальном курултае. По его словам, мы должны определить несколько ценностей. Например, является ли Независимость общей для всех нас ценностью? Или ответственность... Каждый из нас, какой бы работой, делом ни занимался, должен относиться к делу с ответственностью, добросовестно. Или доброта, милосердие. То есть, эти ценности не имеют какого-то политического содержания. Это не то, что провозглашает какая-то определенная партия или общественное движение, это общие для всех ценности, – сказал Госсоветник.

Есть проблема родоплеменного деления казахов

Ерлан Карин отметил, что, к сожалению, деление на роды не является только культурным фактором, это стало также общественным недугом. Это особенно заметно в некоторых регионах.

- Мы не хотим об этом говорить. Если об этом говорить в казахскоязычном окружении, многим людям не нравится. Но мы должны говорить об этом. В моем восприятии, это в какой-то период, как будто утихло, но, к сожалению, это общественное явление существует до сих пор. Иногда бывает очень заметно. Например, одно из больших достижений политических реформ состоит в том, что наряду с партийными списками было предложено ввести выборы по одномандатным округам. Соответственно, была введена смешанная избирательная система. То есть, ряд депутатов Парламента и маслихатов стали избираться отдельно от партийных списков, по одномандатным округам. Эксперты тоже говорили, что народ должен сам, напрямую, выбирать депутатов. Не могу сказать, что это везде в политической практике, но в некоторых регионах стала преобладать не конкуренция между политическими партиями, а конкуренция между родами. Это наблюдалось даже в маслихатах, в некоторых случаях. Такая проблема есть, – сказал Госсоветник.

По его словам, деление на роды как социальное явление однажды возникло в советское время. Затем, как будто преобразовалось из политико-общественного фактора в культурный. Сейчас это явление опять стало заметным. С одной стороны, это объективное явление. Общество в процессе определения своей идентичности. Однако, нельзя считать это объективным процессом и ничего не делать, потому что, если это будет продолжаться, завтра оно может породить противоречия, возможны даже столкновения между отдельными гражданами.

Кроме того, признаки родоплеменного деления заметны в сфере ономастики. Поэтому некоторые полномочия местных ономастических комиссий передаются в центр. Потому что на местах, при наименовании улиц, населенных пунктов, граждане стремятся присвоить им имена своих предков.

Фото: Дамир Ерубаев

- Например, когда обсуждается ономастика определенных регионов, и там меняются названия 50 улиц, то оказывается, что все предложенные названия – это имена определенных людей... В большинстве случаев предлагаются имена людей, которые не оставили следа в истории, даже, если говорить честно, на местном уровне за ними нет никаких заслуг. Это первое. Второе – строительство памятников. Это тоже проблема. Все стараются поставить памятник в честь своих предков. Вот поэтому мы превращаемся в страну памятников, – сказал Ерлан Карин.

Кто автор Национального курултая?

В ходе беседы Ерлан Карин отметил, что в марте 2022 года, в рамках конституционной реформы, была опубликована программа политических реформ. Тогда Глава государства, наряду со многими инициативами, поделился своей идеей о Национальном курултае.

- В действительности автор этой идеи – Глава государства. В январе-феврале 2022 года, когда проходили многочисленные совещания, где обсуждалось направление политических реформ и их содержание, Президент внес много предложений. Одно из них – идея создания Национального курултая. В чем отличие Курултая от других подобных структур? До него были Национальный совет общественного доверия, другие диалоговые площадки. Во-первых, Национальный курултай нельзя ставить рядом с Парламентом. Парламент – это законодательный орган, он принимает законы, а Национальный курултай – консультативно-совещательный центр, – сказал Ерлан Карин.

Он отметил, что депутаты в Парламенте с утра до вечера занимаются законотворчеством. Готовят предложения, изучают документы, обсуждают их. За эту работу они получают зарплату. А члены Национального курултая зарплату не получают. Они добровольно участвуют в работе Курултая, делятся своими предложениями.

- Некоторые думают, что членство в Национальном курултае – это такая должность. Нет, это общественная работа. Граждане, которые хотят реализовать свои мысли и предложения, входят в состав Национального курултая и предлагают свои идеи на обсуждение, занимаются их реализацией. Второе отличие в том, что есть общественные советы, созданные при министерствах и акиматах. От каждого общественного совета один представитель входит в состав Курултая. То есть, Национальный курултай является средой, приводящей в единую систему все общественные советы. Например, один из вопросов, поднятых и обсуждавшихся здесь – реорганизация ряда районов области Абай и Восточно-Казахстанской области по инициативе Президента. Таким образом, Национальный курултай – это площадка для прямого диалога власти и общества, – сказал Госсоветник.

Фото: Акорда

Кто поставил вопрос об изменении Государственного герба?

Государственный советник подчеркнул, что предложение об изменении Государственного герба исходит не от Президента. Глава государства в своем выступлении сказал только, что о замене герба высказываются разные мнение и, если нужно, то следует создать комиссию для обсуждения, а если будет принято положительное решение – объявить конкурс.

- То есть, Глава государства не высказывал мнения, что Государственный герб в обязательном порядке нужно заменить. К сожалению, большинство невнимательно смотрят, читают, слушают выступления. В действительности тогда Президент сказал, что в обществе некоторые граждане высказывают разные мнения по поводу Государственного герба, и если по данному вопросу сложится позиция, то это нужно обсудить открыто, – сказал Госсоветник.

По словам Ерлана Карина, вопрос о замене Герба был поставлен общественными активистами, общественными организациями. Были проведены исследования. Кроме того, ряд членов Национального курултая высказались по этому вопросу и предложили, кроме Герба, унифицировать региональные признаки.

- Я это вижу в социальных сетях. Говорят, что «как будто больше нечего делать, теперь они занимаются заменой Государственного герба». Это все просто разговоры. Никто не занимается вопросом замены Герба, отодвинув в сторону все другие дела. С прошедшего в Атырау Курултая прошло довольно много времени. Не было никаких обсуждений, не принято специальных решений, документов. Дискуссия идет, как идет. Это только мнения. Все. Поэтому, все это не является специальными действиями властей. Это только одно из проявлений дискуссии, происходящей в обществе. Например, если говорить о работе государственного советника, то я занимаюсь координацией работы множества комиссий. Один из вопросов – геральдика. Если бы государство, как говорят некоторые, отложило все дела и занялось вопросом замены Герба, то я обязательно провел бы заседание комиссии по геральдике, поставил вопрос на обсуждение. Нет, мы этим не занимаемся, – сказал Ерлан Карин.

Паводок обнажил накопившиеся проблемы

По мнению Госсоветника, природные катастрофы обнажают проблемы, копившиеся в течение десятилетий. Например, Президент говорил, что такие природные катастрофы нельзя полностью предотвратить, но прогнозировать их можно. А для прогнозирования нужно систематизировать научную работу. Но в свое время научные институты оказались за пределами круга внимания государства, деньги не выделялись. В результате, институты закрылись. Те, что не закрылись, работают кое-как.

- В целом, в 1990-2000 годах, вследствие сложившейся в научной системе ситуации, в Казахстане 40 тысяч ученых ушли в торговлю, предпринимательство, другие сферы. Мы потеряли 40 тысяч ученых. Нарушилась преемственность, утеряна научная база, научная система. То есть, мы потеряли большую базу. Сейчас государство занимается этим вопросом, формирует эту систему. Создана Академия наук, специальный Совет по развитию науки при Президенте. Благодаря принятым Главой государства решениям за последние два года число ученых выросло в два раза, выросла и их зарплата. Например, по инициативе Президента выделено на научную стажировку по программе «Болашақ» 500 грантов. Потому что ученые должны бывать в зарубежных центрах, набираться опыта. Не в каждом государстве есть такая программа. В первый год, когда проводился конкурс, было выделено 500 грантов, но участие приняли всего 100 человек. Нет ученых для участия. Теперь начали присоединяться молодые ученые... Природные катастрофы обнажают сложившиеся в различных сферах застарелые проблемы, обнажают всю ситуацию в целом, – сказал Госсоветник.

По его словам, во многих странах не возмещается весь ущерб, нанесенный природными катастрофами. В этих странах налажена страховая система. В нашей стране гражданину оказывается соответствующая поддержка. Вообще, по свидетельству ученых, такого масштабного паводка на территории Казахстана не было с 1942 года.

- Главное – государство не допустило человеческих жертв. Было эвакуировано более 100 тысяч человек, в том числе 40 тысяч детей. Цель круглосуточной работы спасателей, государственных служащих в течение двух месяцев – не допустить человеческих жертв. Дома будут построены, компенсации будут выплачены. Самое главное – не допустить человеческих жертв, – сказал Ерлан Карин.