Ереван выразил интерес к членству в ШОС
Армения выразила желание стать членом Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
- Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом Шанхайской организации сотрудничества, - говорится в распространенном сообщении.
Ранее сообщалось, что Армения не ведет переговоров о членстве в ЕС и не обсуждает с Брюсселем вопрос о возможном членстве в ЕС.
Напомним, государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решительно осудили военные удары Израиля по территории Исламской Республики Иран.