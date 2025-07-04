РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:38, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Ереван выразил интерес к членству в ШОС

    Армения выразила желание стать членом Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    ШОС
    Фото: sectsco.org

    - Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом Шанхайской организации сотрудничества, - говорится в распространенном сообщении.

    Ранее сообщалось, что Армения не ведет переговоров о членстве в ЕС и не обсуждает с Брюсселем вопрос о возможном членстве в ЕС.

    Напомним, государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решительно осудили военные удары Израиля по территории Исламской Республики Иран. 

    Теги:
    ШОС Армения Мировые новости
    Мирас Куандыков
    Мирас Куандыков
    Автор
    Сейчас читают