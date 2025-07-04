Ереван выразил интерес к членству в ШОС

- Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом Шанхайской организации сотрудничества, - говорится в распространенном сообщении.

Ранее сообщалось, что Армения не ведет переговоров о членстве в ЕС и не обсуждает с Брюсселем вопрос о возможном членстве в ЕС.

Напомним, государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решительно осудили военные удары Израиля по территории Исламской Республики Иран.