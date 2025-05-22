Армения не ведет переговоров о членстве в ЕС — глава МИД

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым подчеркнул, что Армения не подавала заявку на членство в ЕС.

— Республика Армения не подавала заявку на членство в ЕС. В этом направлении переговоры не ведутся. И вопросы, которые могли бы возникать в контексте таких развитий, их нет. Поэтому я не могу оценивать этот сценарий, — коротко ответил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на вопрос российского журналиста о совмещении членства страны в ЕАЭС с интеграцией с ЕС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Ереван с двухдневным рабочим визитом. По сообщению пресс-службы Министерства иностранных дел Армении, в ходе визита А. Мирзоян и С. Лавров провели встречи в формате тет-а-тет и в расширенном формате. В рамках визита С. Лаврова в Ереван главы внешнеполитических ведомств Армении и России подписали план консультаций между ведомствами на 2025–2026 годы.

Ранее Парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС.

Что означает этот законопроект и к каким последствиям он может привести — в материале Kazinform.