Эрдоган снова напомнил о «новой конституции»: Турция может обновить основной закон

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступая на заседании парламентской фракции правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) заявил о необходимости принятия новой — гражданской конституции.

По словам Эрдогана, Турции необходима конституция, «созданная народом и для народа», а не унаследованная от эпохи военного переворота. Он подчеркнул, что нынешний основной закон страны (документ 1982 года) — «давно устарел» и не отвечает запросам современного общества.

— Гражданская конституция – это самое большое желание наших граждан, — отметил Эрдоган.

Конституция 1982 года была принята после военного переворота и, несмотря на многочисленные поправки, по-прежнему сохраняет следы авторитарного духа того времени. Эрдоган и его сторонники давно говорят о необходимости документа, который отражал бы «новую Турцию» — более сильную, независимую и опирающуюся на демократические институты.

При этом политические оппоненты турецкого лидера, выражают опасения, что разговоры о «новой конституции» могут стать предлогом для дальнейшего усиления президентской власти. Представители оппозиции требуют, чтобы процесс был максимально прозрачным и проходил при широком общественном участии.

Обсуждение проекта новой конституции, по оценкам наблюдателей, станет одним из ключевых политических процессов в Турции. Эрдоган рассчитывает, что «гражданская конституция» станет символом нового этапа в истории страны — поствоенной, посткризисной и, как он выражается, «по-настоящему народной».

Ранее Президент Турции уже заявлял о необходимости разработки новой конституции страны.