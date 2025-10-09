РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:10, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    Эрдоган снова напомнил о «новой конституции»: Турция может обновить основной закон

    Уже продолжительное время в Турции обсуждают принятие новой конституции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Эрдоган снова напомнил о «новой конституции»: Турция может обновить основной закон
    Фото: Anadolu ajansı

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступая на заседании парламентской фракции правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) заявил о необходимости принятия новой — гражданской конституции.

    По словам Эрдогана, Турции необходима конституция, «созданная народом и для народа», а не унаследованная от эпохи военного переворота. Он подчеркнул, что нынешний основной закон страны (документ 1982 года) — «давно устарел» и не отвечает запросам современного общества.

    — Гражданская конституция – это самое большое желание наших граждан, — отметил Эрдоган.

    Конституция 1982 года была принята после военного переворота и, несмотря на многочисленные поправки, по-прежнему сохраняет следы авторитарного духа того времени. Эрдоган и его сторонники давно говорят о необходимости документа, который отражал бы «новую Турцию» — более сильную, независимую и опирающуюся на демократические институты.

    При этом политические оппоненты турецкого лидера, выражают опасения, что разговоры о «новой конституции» могут стать предлогом для дальнейшего усиления президентской власти. Представители оппозиции требуют, чтобы процесс был максимально прозрачным и проходил при широком общественном участии.

    Обсуждение проекта новой конституции, по оценкам наблюдателей, станет одним из ключевых политических процессов в Турции. Эрдоган рассчитывает, что «гражданская конституция» станет символом нового этапа в истории страны — поствоенной, посткризисной и, как он выражается, «по-настоящему народной».

    Ранее Президент Турции уже заявлял о необходимости разработки новой конституции страны. 

