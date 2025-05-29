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    19:01, 28 Май 2025 | GMT +5

    Турция на пороге конституционных перемен

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о необходимости создания новой конституции, которая, по его словам, избавит страну от «позора путчистской» хартии, принятой после военного переворота 1980 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Эрдоган
    Фото: t24.com.tr

    В своем выступлении Эрдоган подчеркнул, что уже назначил группу из десяти юристов для подготовки проекта основного закона, который, как утверждает турецкий лидер, будет гражданским, демократическим и свободным.

    — Как мы в свое время выступили против путчистов 15 июля 2016 года, как мы с системой президентского правления укрепили власть нации, как устранили все тени над избирательной волей — так же мы избавим наш народ и от позора действующей, созданной после переворота, конституции! — заявил Эрдоган.

    Он также упрекнул оппозицию в систематическом сопротивлении усилиям по демократизации и обвинил «Республиканскую народную партию» (РНП) в том, что именно она, по его мнению, «проложила путь» к первому военному перевороту в истории Турции 27 мая 1960 года.

    Однако турецкие обозреватели пишут, что в этом месте история приобретает особенно ироничный поворот. Именно после переворота 1960 года к власти пришла структура, из которой впоследствии выросла «Партия националистического движения» (ПНД) во главе с Алпарсланом Туркешем — один из основных идеологов национализма. Сегодня эта партия является главным коалиционным союзником Эрдогана и его «Партии справедливости и развития» (ПСР). Без поддержки ПНД ни один ключевой законопроект ПСР не может пройти через турецкий парламент — Меджлис. Как правило, большинство инициатив оппозиции именно этой коалицией систематически блокируются.

    В турецких СМИ пишут, что политический союз Эрдогана с потомками тех, кто реально пришел к власти в результате переворота 1960 года, вызывает множество вопросов — не только в историческом контексте, но и в плане искренности заявлений о борьбе с «путчистским наследием».

    Призывы к новой конституции звучат в Турции не впервые. За годы своего правления Эрдоган неоднократно поднимал этот вопрос, особенно в моменты, когда усиливалась его конфронтация с оппозицией или требовалось мобилизовать электорат. Тем не менее, до сих пор ни одна из инициатив не привела к принятию нового основного закона.

    Ранее Президент Турции уже заявлял о необходимости разработки новой конституции страны, отметив, что действующий основной закон государства, принятый 20 лет назад, устарел и больше не отражает современные реалии.

    Теги:
    Конституция Реджеп Тайип Эрдоган Турция
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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