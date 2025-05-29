Турция на пороге конституционных перемен

В своем выступлении Эрдоган подчеркнул, что уже назначил группу из десяти юристов для подготовки проекта основного закона, который, как утверждает турецкий лидер, будет гражданским, демократическим и свободным.

— Как мы в свое время выступили против путчистов 15 июля 2016 года, как мы с системой президентского правления укрепили власть нации, как устранили все тени над избирательной волей — так же мы избавим наш народ и от позора действующей, созданной после переворота, конституции! — заявил Эрдоган.

Он также упрекнул оппозицию в систематическом сопротивлении усилиям по демократизации и обвинил «Республиканскую народную партию» (РНП) в том, что именно она, по его мнению, «проложила путь» к первому военному перевороту в истории Турции 27 мая 1960 года.

Однако турецкие обозреватели пишут, что в этом месте история приобретает особенно ироничный поворот. Именно после переворота 1960 года к власти пришла структура, из которой впоследствии выросла «Партия националистического движения» (ПНД) во главе с Алпарсланом Туркешем — один из основных идеологов национализма. Сегодня эта партия является главным коалиционным союзником Эрдогана и его «Партии справедливости и развития» (ПСР). Без поддержки ПНД ни один ключевой законопроект ПСР не может пройти через турецкий парламент — Меджлис. Как правило, большинство инициатив оппозиции именно этой коалицией систематически блокируются.

В турецких СМИ пишут, что политический союз Эрдогана с потомками тех, кто реально пришел к власти в результате переворота 1960 года, вызывает множество вопросов — не только в историческом контексте, но и в плане искренности заявлений о борьбе с «путчистским наследием».

Призывы к новой конституции звучат в Турции не впервые. За годы своего правления Эрдоган неоднократно поднимал этот вопрос, особенно в моменты, когда усиливалась его конфронтация с оппозицией или требовалось мобилизовать электорат. Тем не менее, до сих пор ни одна из инициатив не привела к принятию нового основного закона.

Ранее Президент Турции уже заявлял о необходимости разработки новой конституции страны, отметив, что действующий основной закон государства, принятый 20 лет назад, устарел и больше не отражает современные реалии.