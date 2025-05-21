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    18:52, 20 Май 2025 | GMT +5

    Эрдоган призывает к принятию новой конституции

    В Турции вновь поднимается тема о принятии новой конституции страны. Накануне в ходе встречи с турецкой молодежью это озвучил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Эрдоган
    Фото: dha.com.tr

    Глава Турции заявил о необходимости разработки новой конституции страны, отметив, что действующий основной закон, принятый 20 лет назад, устарел и больше не отражает современные реалии.

    — Турция заслуживает демократичную, гражданскую и обновленную конституцию. Мы не можем больше откладывать этот процесс, — подчеркнул Эрдоган во время встречи с молодежью и молодыми спортсменами, прошедшей 19 мая.

    Он сообщил, что работа над проектом уже началась. Особое внимание, по его словам, будет уделено участию молодого поколения в формировании основного закона. Эрдоган уверен, что именно молодежь станет главным носителем новых ценностей и гарантом устойчивого будущего Турции.

    Призывы к новой конституции звучат в Турции не впервые. Однако на этот раз президент дал понять, что власти намерены активизировать процесс и добиться конкретных результатов.

    Сторонники президента утверждают, что новая конституция необходима для отражения изменившихся реалий страны, повышения демократических стандартов и устранения следов «периода военных переворотов», к которому относят нынешний основной закон государства.

    Вместе с тем, отдельные обозреватели полагают, что нынешняя инициатива президента Турции по принятию новой конституции может быть связана не только с желанием обновить основной закон страны, но и с политическими расчетами. В частности, они указывают на то, что действующая конституция ограничивает количество президентских сроков двумя, а Эрдоган уже занимает этот пост во второй раз подряд с момента перехода Турции на президентскую форму правления в 2018 году.

    Согласно текущим нормам, он не имеет права баллотироваться вновь, за исключением случая, если парламент объявит досрочные выборы. В этом контексте обсуждение новой конституции может создать юридическую основу для «обнуления» сроков, аналогично прецедентам в других странах, и позволить Эрдогану официально участвовать в выборах.

    Между тем, «Партия справедливости и развития» (ПСР) Турции не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов осенью 2027 года.

    Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул на свое возможное участие в предстоящих президентских выборах.

    Теги:
    Турция Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
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