Эрдоган призывает к принятию новой конституции

Глава Турции заявил о необходимости разработки новой конституции страны, отметив, что действующий основной закон, принятый 20 лет назад, устарел и больше не отражает современные реалии.

— Турция заслуживает демократичную, гражданскую и обновленную конституцию. Мы не можем больше откладывать этот процесс, — подчеркнул Эрдоган во время встречи с молодежью и молодыми спортсменами, прошедшей 19 мая.

Он сообщил, что работа над проектом уже началась. Особое внимание, по его словам, будет уделено участию молодого поколения в формировании основного закона. Эрдоган уверен, что именно молодежь станет главным носителем новых ценностей и гарантом устойчивого будущего Турции.

Призывы к новой конституции звучат в Турции не впервые. Однако на этот раз президент дал понять, что власти намерены активизировать процесс и добиться конкретных результатов.

Сторонники президента утверждают, что новая конституция необходима для отражения изменившихся реалий страны, повышения демократических стандартов и устранения следов «периода военных переворотов», к которому относят нынешний основной закон государства.

Вместе с тем, отдельные обозреватели полагают, что нынешняя инициатива президента Турции по принятию новой конституции может быть связана не только с желанием обновить основной закон страны, но и с политическими расчетами. В частности, они указывают на то, что действующая конституция ограничивает количество президентских сроков двумя, а Эрдоган уже занимает этот пост во второй раз подряд с момента перехода Турции на президентскую форму правления в 2018 году.

Согласно текущим нормам, он не имеет права баллотироваться вновь, за исключением случая, если парламент объявит досрочные выборы. В этом контексте обсуждение новой конституции может создать юридическую основу для «обнуления» сроков, аналогично прецедентам в других странах, и позволить Эрдогану официально участвовать в выборах.

Между тем, «Партия справедливости и развития» (ПСР) Турции не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов осенью 2027 года.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул на свое возможное участие в предстоящих президентских выборах.