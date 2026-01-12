Эрдоган призвал турецкие семьи иметь не менее трех детей

Такое заявление он сделал, комментируя резкое снижение демографических показателей в республике.

По данным Турецкого института статистики (TÜİK), опубликованным в мае 2025 года, коэффициент рождаемости в стране в 2024 году снизился до исторического минимума — 1,48 ребенка на одну женщину. Эксперты отмечают, что для естественного воспроизводства населения в развитых странах этот показатель должен составлять не менее 2,1.

Сам Эрдоган воспитал четверых детей и является дедушкой девяти внуков.

Выступая на открытии выставки в Стамбуле, он подчеркнул, что многодетная семья является основой сильного общества. По его словам, рост населения — это не только социальная необходимость, но и духовный долг. Эрдоган также выразил сожаление, что даже в кругу близких людей все чаще встречается скептическое отношение к увеличению числа детей в семье.

Президент напомнил, что 2025 год в Турции был объявлен Годом семьи, однако признал, что ожидаемых результатов пока достичь не удалось. При этом он отметил, что в его собственной семье с демографией «проблем нет».

Снижение рождаемости в Турции продолжается уже более шести десятилетий. Согласно статистике, средний возраст рождения первого ребенка у турчанок вырос с 27 лет в 2001 году до более чем 29 лет в 2024-м.

На фоне этих тенденций власти запустили ряд стимулирующих мер, включая беспроцентные кредиты для молодоженов при рождении ребенка и льготы на рынке жилья.

Министр по делам семьи и социальных служб Махинур Оздемир Гёкташ ранее заявляла, что страна достигла «тревожного уровня» замедления роста населения.

По ее словам, в перспективе Турция может столкнуться с нехваткой молодежи, в том числе для прохождения военной службы, а доля граждан старше 65 лет уже превысила 10% населения.

