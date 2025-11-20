Страна в топе: Казахстан демонстрирует высокую регистрацию рождения — Минпросвещения РК

— Дети составляют треть населения нашей страны — 34%, и их число стабильно увеличивается. Такая демографическая динамика подтверждает устойчивую ориентацию государственной политики на защиту детства. Международные структуры, включая ООН, отмечают стабильный прогресс Казахстана в обеспечении прав и благополучия детей. На фоне этого положительного тренда страна демонстрирует один из самых высоких уровней регистрации рождения — близкий к 100%, что соответствует международным стандартам защиты прав ребенка, — говорится в сообщении Минропсвещения Казахстана.

По информации ведомства, Казахстан также одна из немногих стран, направляющих часть доходов от природных ресурсов на развитие детей. С 2024 года 50% инвестиционного дохода Нацфонда перечисляется на личные счета несовершеннолетних. В 2025 году каждому ребенку начислено около 130 долларов, а число получателей превысило 324 тысячи. Суммарный объем накоплений за два года составил около 233 долларов.

— Особое внимание уделяется обеспечению детей полноценным и качественным питанием. С 2023 года все учащиеся начальных классов — 100% — получают горячее питание за счет государства. Эта мера охватила 1,7 млн детей. В детских садах питанием обеспечены 953 тыс. воспитанников. На организацию горячего питания в школах и дошкольных организациях из местных бюджетов выделено 207,4 млрд тенге. По данным МИКС-2024 (ЮНИСЕФ), показатели питания детей в Казахстане находятся в благоприятных значениях, сопоставимых с уровнем стран Европы и Центральной Азии. Эксперты отмечают стабильность динамики и отсутствие резких отклонений, что отражает эффективность государственных мер в сфере дошкольного и школьного питания, — подчеркивают в Минпросвещения.

Для повышения безопасности детей Казахстан ужесточил ответственность за тяжкие посягательства в отношении несовершеннолетних. Запрещено прекращение дел по примирению, за наиболее тяжкие деяния предусмотрено пожизненное лишение свободы.

В ведомстве отмечают, что система защиты детей укрепляется и институционально. Впервые законодательно закреплена норма один специалист органов опеки на 5 тысяч детей. Это позволило увеличить штат с 303 до 1028 специалистов. Такой подход выводит Казахстан в число стран СНГ, внедривших единые стандарты кадровой обеспеченности сферы защиты детства.

— С 2026 года начнет работу единая программа «Дети Казахстана», которая объединит все меры поддержки и развития детей в целостную национальную стратегию, — сообщили в Минпросвещения.

