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    19:46, 07 Июль 2025 | GMT +5

    Эрдоган подал в суд на главу турецкой оппозиции за оскорбления

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на главу оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Озеля, обвинив его в оскорблении и потребовав моральной компенсации в 500 тыс. лир (около $12,5 тыс.), передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Эрдоган
    Фото: Anadolu ajansı

    Об этом сообщил адвокат турецкого лидера Хюсейн Айдын.

    — В связи с необоснованными обвинениями, оскорбительными высказываниями и угрозами председателя НРП Озгюра Озеля в адрес нашего президента, с которыми он выступил 5 июля, в гражданский суд первой инстанции Анкары подан иск о возмещении морального ущерба в размере 500 тыс. лир. Кроме того, в главную прокуратуру Анкары подано заявление по обвинению в оскорблении президента республики и угрозах в его адрес в соответствии со статьей 310/2 УК Турции, — написал адвокат в X.

    Озель, выступая 5 июля на пресс-конференции после заседания исполкома НРП, обвинил Эрдогана в авторитаризме в связи с задержанием в тот же день мэров Антальи, Аданы, Адыямана и Манавгата по делам о коррупции. Он также потребовал проведения в ноябре досрочных президентских выборов, на которых, по его утверждению, действующая власть потерпит поражение.

    Эрдоган неоднократно подавал иски против лидера НРП за оскорбления. До этого он обращался в суд после того, как Озель, выступая на внеочередном съезде партии 6 апреля, назвал президента Турции «лидером хунты». Эрдоган потребовал возмещения морального вреда также в размере 500 тыс. лир.

    Напомним, что 2 июля на площади Сарачхане в Стамбуле прошел масштабный митинг в поддержку бывшего мэра города Экрема Имамоглу.

    Ранее сообщалось, что в Великом национальном собрании Турции рассматривается законопроект, расширяющий полномочия Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в военной сфере.

    Теги:
    Реджеп Тайип Эрдоган Турция Политика Суды Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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