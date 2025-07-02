В Турции могут расширить полномочия Эрдогана в военной сфере

Документ, предложенный депутатами от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в ВНСТ, предусматривает возможность продления срока службы высших военных командующих до 72 лет.

Если закон будет принят, глава государства сможет лично продлевать срок полномочий командующих Сухопутными, Военно-воздушными и Военно-морскими силами Турции. Ранее аналогичное исключение уже было сделано для начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны.

По данным газеты Sözcü, предлагаемое нововведение может напрямую затронуть действующих командующих, чей возраст приближается к установленному ранее порогу выхода на пенсию:

Как оказалось, отдельные руководители высшего руководства турецкой армии достигли возраста 64 года и старше:

• Глава Сухопутных войск Сельчук Байрактароглу – 64 года;

• Глава ВВС Зия Джемаль Кадыоглу – 64 года;

• Глава ВМС Эрджюмент Татлыоглу – 65 лет.

Еще одной важной поправкой, отраженной в законопроекте, является изменение условий для продвижения по службе. В частности, для присвоения званий корпусного генерала или вице-адмирала больше не будет обязательным быть выпускником военной академии и обладателем статуса «курмай» (штабного офицера).

В данном контексте, эксперты отмечают, что подобные инициативы могут существенно изменить структуру кадров в турецких Вооруженных силах и усилить влияние исполнительной власти на высшее военное руководство.

В целом, турецкая армия усиливается на фоне законодательных инициатив, расширяющих полномочия президента в военной сфере. В то же время Вооруженные силы Турции усиливаются не только в кадровом плане, но и в оснащении, укрепляя свое положение в рамках НАТО. Современные закупки техники и активное участие в союзных учениях позволяют турецкой армии повысить боеспособность и укрепить стратегическое сотрудничество с альянсом.

Ранее мы писали о том, что Эрдоган, выступая по итогам заседания Кабинета министров, заявил, что турецкая сторона подготовит почву для принятия очень важных решений на саммите НАТО в Анкаре в 2026 году.