В Турции могут расширить полномочия Эрдогана в военной сфере
В Великом национальном собрании Турции рассматривается законопроект, расширяющий полномочия Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в военной сфере, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Документ, предложенный депутатами от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в ВНСТ, предусматривает возможность продления срока службы высших военных командующих до 72 лет.
Если закон будет принят, глава государства сможет лично продлевать срок полномочий командующих Сухопутными, Военно-воздушными и Военно-морскими силами Турции. Ранее аналогичное исключение уже было сделано для начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны.
По данным газеты Sözcü, предлагаемое нововведение может напрямую затронуть действующих командующих, чей возраст приближается к установленному ранее порогу выхода на пенсию:
Как оказалось, отдельные руководители высшего руководства турецкой армии достигли возраста 64 года и старше:
• Глава Сухопутных войск Сельчук Байрактароглу – 64 года;
• Глава ВВС Зия Джемаль Кадыоглу – 64 года;
• Глава ВМС Эрджюмент Татлыоглу – 65 лет.
Еще одной важной поправкой, отраженной в законопроекте, является изменение условий для продвижения по службе. В частности, для присвоения званий корпусного генерала или вице-адмирала больше не будет обязательным быть выпускником военной академии и обладателем статуса «курмай» (штабного офицера).
В данном контексте, эксперты отмечают, что подобные инициативы могут существенно изменить структуру кадров в турецких Вооруженных силах и усилить влияние исполнительной власти на высшее военное руководство.
В целом, турецкая армия усиливается на фоне законодательных инициатив, расширяющих полномочия президента в военной сфере. В то же время Вооруженные силы Турции усиливаются не только в кадровом плане, но и в оснащении, укрепляя свое положение в рамках НАТО. Современные закупки техники и активное участие в союзных учениях позволяют турецкой армии повысить боеспособность и укрепить стратегическое сотрудничество с альянсом.
Ранее мы писали о том, что Эрдоган, выступая по итогам заседания Кабинета министров, заявил, что турецкая сторона подготовит почву для принятия очень важных решений на саммите НАТО в Анкаре в 2026 году.