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    14:00, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Анкара примет саммит НАТО в 2026 году

    Следующий саммит НАТО состоится в июле 2026 года в Анкаре, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Эрдоган
    Фото: Anadolu ajansı

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая по итогам заседания Кабинета министров, заявил, что турецкая сторона подготовит почву для принятия очень важных решений на саммите НАТО в 2026 году. По его словам, предстоящая встреча лидеров стран альянса станет ключевой с точки зрения будущего структуры безопасности в евроатлантическом пространстве.

    — Последние события в регионе подтвердили, насколько верным и стратегическим шагом является запущенный нами процесс по искоренению терроризма в Турции, — подчеркнул Эрдоган.

    Он также добавил, что Анкара готова дать решительный отпор на любые агрессивные действия, угрожающие национальной безопасности страны.

    Выбор Анкары как места проведения саммита отражает значимость Турции в рамках НАТО. С момента вступления в альянс в 1952 году республика последовательно укрепляла свою роль на южном фланге блока, а также активно участвовала в совместных операциях и миссиях.

    Ожидается, что повестка саммита в 2026 году будет охватывать вопросы укрепления коллективной обороны, расширения НАТО, модернизации вооруженных сил, противодействия гибридным угрозам и стратегическим вызовам со стороны внешних игроков. Особое внимание, по прогнозам аналитиков, будет уделено кибербезопасности, новым технологиям в военной сфере и стабильности на Ближнем Востоке и в Черноморском регионе.

    Организация мероприятия уже находится в стадии подготовки, и турецкие власти подчеркивают готовность обеспечить безопасность и высокий уровень приема для зарубежных делегаций.

    Саммит в Анкаре может стать одним из самых значимых за последние годы, определив курс НАТО на фоне меняющейся глобальной архитектуры безопасности.

    Ранее сообщалось, что ЕС признал центральную роль Турции в безопасности европейцев.

     

    Теги:
    Турция НАТО Безопасность Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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