Анкара примет саммит НАТО в 2026 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая по итогам заседания Кабинета министров, заявил, что турецкая сторона подготовит почву для принятия очень важных решений на саммите НАТО в 2026 году. По его словам, предстоящая встреча лидеров стран альянса станет ключевой с точки зрения будущего структуры безопасности в евроатлантическом пространстве.

— Последние события в регионе подтвердили, насколько верным и стратегическим шагом является запущенный нами процесс по искоренению терроризма в Турции, — подчеркнул Эрдоган.

Он также добавил, что Анкара готова дать решительный отпор на любые агрессивные действия, угрожающие национальной безопасности страны.

Выбор Анкары как места проведения саммита отражает значимость Турции в рамках НАТО. С момента вступления в альянс в 1952 году республика последовательно укрепляла свою роль на южном фланге блока, а также активно участвовала в совместных операциях и миссиях.

Ожидается, что повестка саммита в 2026 году будет охватывать вопросы укрепления коллективной обороны, расширения НАТО, модернизации вооруженных сил, противодействия гибридным угрозам и стратегическим вызовам со стороны внешних игроков. Особое внимание, по прогнозам аналитиков, будет уделено кибербезопасности, новым технологиям в военной сфере и стабильности на Ближнем Востоке и в Черноморском регионе.

Организация мероприятия уже находится в стадии подготовки, и турецкие власти подчеркивают готовность обеспечить безопасность и высокий уровень приема для зарубежных делегаций.

Саммит в Анкаре может стать одним из самых значимых за последние годы, определив курс НАТО на фоне меняющейся глобальной архитектуры безопасности.

Ранее сообщалось, что ЕС признал центральную роль Турции в безопасности европейцев.