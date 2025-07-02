РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:16, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Митинг в поддержку бывшего мэра прошел в Стамбуле

    На площади Сарачхане в Стамбуле прошел масштабный митинг в поддержку бывшего мэра города Экрема Имамоглу, задержанного несколько месяцев назад, передает собственный корреспондент агентства Kazinfrom.

    Митинг в поддержку бывшего мэра прошел в Стамбуле
    Фото: ekonomim.com

    Мероприятие собрало тысячи горожан, а также ведущих представителей оппозиционного лагеря.

    С ключевым заявлением выступил лидер оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель. Он обвинил действующее руководство Турции в «гражданском перевороте», назвав события 19 марта – день ареста Имамоглу – «черной страницей турецкой демократии».

    Он выразил благодарность студентам Стамбульского университета и жителям города, которые ранее не позволили ввести внешнее управление ни в муниципалитет, ни в региональные структуры РНП.

    В завершение своего выступления лидер оппозиции озвучил твердую политическую позицию: «Эрдоган уйдет, а Имамоглу станет президентом».

    Митинг в Сарачхане прошел мирно и под усиленной охраной. По оценкам наблюдателей, он стал крупнейшим политическим собранием в Стамбуле за последние месяцы.

    Ранее мы писали о том, что Турция стала свидетелем одного из самых громких политических событий за последнее время. В Стамбуле были арестованы свыше 100 человек, в том числе мэр города Экрем Имамоглу.

    Теги:
    Турция Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Сейчас читают