Митинг в поддержку бывшего мэра прошел в Стамбуле
На площади Сарачхане в Стамбуле прошел масштабный митинг в поддержку бывшего мэра города Экрема Имамоглу, задержанного несколько месяцев назад, передает собственный корреспондент агентства Kazinfrom.
Мероприятие собрало тысячи горожан, а также ведущих представителей оппозиционного лагеря.
С ключевым заявлением выступил лидер оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель. Он обвинил действующее руководство Турции в «гражданском перевороте», назвав события 19 марта – день ареста Имамоглу – «черной страницей турецкой демократии».
Он выразил благодарность студентам Стамбульского университета и жителям города, которые ранее не позволили ввести внешнее управление ни в муниципалитет, ни в региональные структуры РНП.
В завершение своего выступления лидер оппозиции озвучил твердую политическую позицию: «Эрдоган уйдет, а Имамоглу станет президентом».
Митинг в Сарачхане прошел мирно и под усиленной охраной. По оценкам наблюдателей, он стал крупнейшим политическим собранием в Стамбуле за последние месяцы.
Ранее мы писали о том, что Турция стала свидетелем одного из самых громких политических событий за последнее время. В Стамбуле были арестованы свыше 100 человек, в том числе мэр города Экрем Имамоглу.