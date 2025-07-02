Митинг в поддержку бывшего мэра прошел в Стамбуле

Мероприятие собрало тысячи горожан, а также ведущих представителей оппозиционного лагеря.

С ключевым заявлением выступил лидер оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель. Он обвинил действующее руководство Турции в «гражданском перевороте», назвав события 19 марта – день ареста Имамоглу – «черной страницей турецкой демократии».

Он выразил благодарность студентам Стамбульского университета и жителям города, которые ранее не позволили ввести внешнее управление ни в муниципалитет, ни в региональные структуры РНП.

В завершение своего выступления лидер оппозиции озвучил твердую политическую позицию: «Эрдоган уйдет, а Имамоглу станет президентом».

Митинг в Сарачхане прошел мирно и под усиленной охраной. По оценкам наблюдателей, он стал крупнейшим политическим собранием в Стамбуле за последние месяцы.

Ранее мы писали о том, что Турция стала свидетелем одного из самых громких политических событий за последнее время. В Стамбуле были арестованы свыше 100 человек, в том числе мэр города Экрем Имамоглу.