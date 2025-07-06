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    20:20, 05 Июль 2025 | GMT +5

    В Турции задержали мэров трех городов

    В Турции задержали мэров Антальи, Аданы и Адыямана Мухиттину Боджёку, Зейдану Каралару и Абдуррахману Тутдере. Им предъявлены обвинения в коррупции, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Турция
    Фото: Seqoya

    Как сообщают СМИ, вместе с Боджеком был арестован его сын.

    После задержания мэра в Адане прошла акция протеста против арестов оппозиционных политиков и за отставку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его правительства.

    - Те, кто использует судебную систему в качестве оружия для политической мести, заботятся не о законе, а о защите собственной власти. Мы никогда не подчинимся этой системе, которая наносит удар по воле народа, - написал в соцсети X председатель НРП Бурханеттин Булут.

    Накануне были арестованы по обвинениям в коррупции бывший мэр города Измир Тунч Сойер и глава провинции Измир Шенол Асланоглу, также представляющие НРП.

    Ранее сообщалось о задержании 126 человек по делу о коррупции в мэрии Измира.

    Напомним, в Стамбуле были арестованы свыше 100 человек, в том числе мэр города Экрем Имамоглу.

    Теги:
    Турция Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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