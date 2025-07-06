В Турции задержали мэров трех городов
В Турции задержали мэров Антальи, Аданы и Адыямана Мухиттину Боджёку, Зейдану Каралару и Абдуррахману Тутдере. Им предъявлены обвинения в коррупции, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
Как сообщают СМИ, вместе с Боджеком был арестован его сын.
После задержания мэра в Адане прошла акция протеста против арестов оппозиционных политиков и за отставку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его правительства.
- Те, кто использует судебную систему в качестве оружия для политической мести, заботятся не о законе, а о защите собственной власти. Мы никогда не подчинимся этой системе, которая наносит удар по воле народа, - написал в соцсети X председатель НРП Бурханеттин Булут.
Накануне были арестованы по обвинениям в коррупции бывший мэр города Измир Тунч Сойер и глава провинции Измир Шенол Асланоглу, также представляющие НРП.
Ранее сообщалось о задержании 126 человек по делу о коррупции в мэрии Измира.
Напомним, в Стамбуле были арестованы свыше 100 человек, в том числе мэр города Экрем Имамоглу.