Ерболат Беделхан: важно, чтобы такие творческие проекты проводились в Казахстане как можно чаще

По его словам, у искусства нет границ, и именно поэтому проведение подобных творческих проектов в Казахстане имеет большое значение.

— Я считаю, что искусство не должно делиться по нациям или границам. Связь через творчество — самый правильный путь. Недавно я был в Китае, и если огромный рынок с населением 1,5 миллиарда человек откроется для наших артистов, это принесет нам только пользу, — отметил он.

Ерболат Беделхан также высоко оценил профессиональный уровень вокалистов, прошедших в финал.

— Все финалисты — достойные представители своих стран. У каждого человека свой музыкальный вкус, но мы, члены жюри, стараемся понимать все направления и рассматривать их комплексно. Моя главная задача — оценивать с позиции современной музыки, — сказал он.

По словам члена жюри, финалисты проявят себя в самых разных аспектах.

— В финале артисты оцениваются не только по сценическому образу, но и по вокальной технике, диапазону и исполнительскому мастерству. С этой точки зрения есть три участницы, которые выделяются техникой и диапазоном — Мишель, Язмин и Мадинобону, — отметил Ерболат Беделхан.

Тем временем в Астане проходит долгожданный гранд-финал первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star. За развитием беспрецедентного телешоу на протяжении 10 недель следили миллионы зрителей в Казахстане и за его пределами.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил участников международного проекта Silk Way Star.