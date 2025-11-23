РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:10, 22 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ерболат Беделхан: важно, чтобы такие творческие проекты проводились в Казахстане как можно чаще

    Член жюри первого азиатского вокального проекта Silk Way Star Ерболат Беделхан поделился впечатлениями о финале конкурса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ерболат Беделхан
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По его словам, у искусства нет границ, и именно поэтому проведение подобных творческих проектов в Казахстане имеет большое значение.

    — Я считаю, что искусство не должно делиться по нациям или границам. Связь через творчество — самый правильный путь. Недавно я был в Китае, и если огромный рынок с населением 1,5 миллиарда человек откроется для наших артистов, это принесет нам только пользу, — отметил он.

    Ерболат Беделхан также высоко оценил профессиональный уровень вокалистов, прошедших в финал.

    — Все финалисты — достойные представители своих стран. У каждого человека свой музыкальный вкус, но мы, члены жюри, стараемся понимать все направления и рассматривать их комплексно. Моя главная задача — оценивать с позиции современной музыки, — сказал он.

    По словам члена жюри, финалисты проявят себя в самых разных аспектах.

    — В финале артисты оцениваются не только по сценическому образу, но и по вокальной технике, диапазону и исполнительскому мастерству. С этой точки зрения есть три участницы, которые выделяются техникой и диапазоном — Мишель, Язмин и Мадинобону, — отметил Ерболат Беделхан.

    Тем временем в Астане проходит долгожданный гранд-финал первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star. За развитием беспрецедентного телешоу на протяжении 10 недель следили миллионы зрителей в Казахстане и за его пределами.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил участников международного проекта Silk Way Star.

    Теги:
    Silk Way Silk Way Star Новости шоу-бизнеса в мире Музыка
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
