Ерасыл Кажыбаев стал вторым на турнире серии Grand Slam

Он стал вторым в весовой категории свыше 100 килограммов.

В финальной схватке Кажыбаев потерпел досрочное поражение от Хеги Оты (Япония).

Таким образом, сборная Казахстана завоевала на домашнем Grand Slam девять медалей (три «серебра» и шесть «бронз»).

Серебряными призерами Grand Slam стали дзюдоисты Талгат Орынбасар и Гусман Кыргызбаев.

Кроме того, две «бронзы» достались Есету Куанову и Абылайхану Жубаназару.

Ранее сообщалось, что Президент РК посетил международный рейтинговый турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam.