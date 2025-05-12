20:55, 11 Май 2025 | GMT +5
Ерасыл Кажыбаев стал вторым на турнире серии Grand Slam
Представитель команды Казахстана по дзюдо Ерасыл Кажыбаев потерпел поражение в финале турнира серии Grand Slam в Астане. Об этом передает агентство со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Он стал вторым в весовой категории свыше 100 килограммов.
В финальной схватке Кажыбаев потерпел досрочное поражение от Хеги Оты (Япония).
Таким образом, сборная Казахстана завоевала на домашнем Grand Slam девять медалей (три «серебра» и шесть «бронз»).
Серебряными призерами Grand Slam стали дзюдоисты Талгат Орынбасар и Гусман Кыргызбаев.
Кроме того, две «бронзы» достались Есету Куанову и Абылайхану Жубаназару.
Ранее сообщалось, что Президент РК посетил международный рейтинговый турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam.