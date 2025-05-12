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    20:55, 11 Май 2025 | GMT +5

    Ерасыл Кажыбаев стал вторым на турнире серии Grand Slam

    Представитель команды Казахстана по дзюдо Ерасыл Кажыбаев потерпел поражение в финале турнира серии Grand Slam в Астане. Об этом передает агентство со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Ерасыл Кажыбаев
    Фото: НОК

    Он стал вторым в весовой категории свыше 100 килограммов.

    В финальной схватке Кажыбаев потерпел досрочное поражение от Хеги Оты (Япония).

    Таким образом, сборная Казахстана завоевала на домашнем Grand Slam девять медалей (три «серебра» и шесть «бронз»).

    Серебряными призерами Grand Slam стали дзюдоисты Талгат Орынбасар и Гусман Кыргызбаев.

    Кроме того, две «бронзы» достались  Есету Куанову и Абылайхану Жубаназару. 

    Ранее сообщалось, что Президент РК посетил международный рейтинговый турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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