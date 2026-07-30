Эпидемия Эболы в ДР Конго: число погибших достигло 1 521 человека

Число лабораторно подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 1 521 случая, а общее число заболевших превысило 3,4 тыс, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, количество лабораторно подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 1 521, увеличившись за сутки на 34. Об этом сообщило министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, первый случай заражения вирусом Эбола был зафиксирован во Франции. Число погибших от вспышки Эболы в ДР Конго достигло 1 405 человек.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила о кризисной ситуации со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго, указав на рост числа заражений, нехватку финансирования и необходимость срочных мер.