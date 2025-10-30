ЕНПФ продал часть акций Air Astana
Единый накопительный пенсионный фонд в III квартале этого года продал 129,1 тыс. акций авиакомпании Air Astana. Об этом свидетельствуют данные Казахстанской фондовой биржи (KASE), передает корреспондент агентства Kazinform.
Проданный объем составил всего 0,55% от общего пакета фонда, который насчитывает 23,35 млн акций.
По рыночным условиям стоимость проданных бумаг могла составить от 91,1 до 105,6 млн тенге.
Ранее Air Astana отчиталась о росте выручки и прибыли в первом полугодии 2025 года.
Напомним, 14 февраля 2024 года госфонд «Самрук-Казына» произвел отчуждение 9.884.209 (10%) простых акций Air Astana по цене 1 073,83 тенге за одну простую акцию на общую сумму 10 614 млн тенге посредством их реализации на биржах Международного финансового центра «Астана» и АО «Казахстанская фондовая биржа» KASE.