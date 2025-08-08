Air Astana отчиталась о росте выручки и прибыли в первом полугодии 2025 года

Совокупная выручка Группы компаний, включающей лоукостера FlyArystan, составила 658,2 млн долларов США, что на 12,1% выше аналогичного периода прошлого года — 587,2 млн долларов.

Чистая прибыль Группы в первом полугодии 2025 года достигла 10,7 млн долларов США, увеличившись на 131,9% по сравнению с прошлым годом — 4,6 млн долларов. Количество перевезенных пассажиров тоже возросло, составив 4,5 млн человек, что на 11,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Показатель EBITDAR вырос на 24,1% — до 157 млн долларов, при марже в 23,9%.

Рост пассажиропотока обеспечен, в том числе, расширением маршрутной сети. В первом полугодии 2025 года было запущено 20 новых направлений, включая рейсы в Китай, Индию, страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива. Особенно активным стало развитие китайского и индийского направлений: число рейсов в Китай увеличилось до 30 в неделю, открыты новые маршруты в Гуанчжоу и Инин. В Индию, помимо Дели, теперь выполняются рейсы и в Мумбаи.

По итогам второго квартала 2025 года выручка составила 365,8 млн долларов США, показав рост на 13,5% к аналогичному периоду 2024 года, а EBITDAR — 97,1 млн долларов с ростом в 17,2%, а чистая прибыль — 18 млн долларов.

Флот Группы увеличился до 61 самолета. После вывода из эксплуатации воздушных судов Embraer, перевозчик использует парк из Airbus A320 и Boeing 767.

Air Astana модернизирует техническую базу и учебную инфраструктуру. В первом полугодии 2025 года были расширены мощности центра технического обслуживания, зарегистрирована дочерняя компания по наземному обслуживанию Air Astana Terminal Services. Группа также реализует стратегию цифровой трансформации: внедрены решения на базе искусственного интеллекта, оптимизирующие подбор экипажей и управление топливной эффективностью.

В рамках экологической повестки обновлена Программа низкоуглеродного развития, в соответствии с которой компания планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Также продолжается реализация программы по замещению и ремонту двигателей Pratt & Whitney, в том числе за счет использования запасных двигателей и перераспределения мощностей.

По данным компании, спрос на авиаперевозки остается стабильным, несмотря на геополитическую обстановку и колебания валютного курса.