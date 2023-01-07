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Эмомали Рахмон поздравил Президента РК с 30-летием установления дипломатических отношений с Таджикистаном

7 Января 2023, 12:35
Эмомали Рахмон поздравил Президента РК с 30-летием установления дипломатических отношений с Таджикистаном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма поздравления от Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 30-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Таджикистаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Таджикская сторона высоко ценит результаты, которых добились за это время наши страны в укреплении и расширении своих дружеских связей. В этом плане созданы надежная договорно-правовая база и действенные механизмы регулирования межгосударственного взаимодействия. Отрадно, что наше сотрудничество, опираясь на эту прочную основу и на незыблемые принципы взаимного уважения, доверия и стратегического партнерства, сегодня развивается высокими темпами по всем направлениям. Уверен, что мы в соответствии с коренными интересами наших народов и далее будем совместно стремиться к поднятию практического взаимовыгодного сотрудничества на более высокий уровень», – говорится в телеграмме.

Лидер Таджикистана пожелал Касым-Жомарту Токаеву больших успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Казахстана – мира, устойчивого прогресса и процветания.

Ранее сообщалось, что состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Президенты отметили, что за эти годы между странами выстроены многогранные и взаимовыгодные межгосударственные связи, которые укрепляются в духе стратегического партнерства.


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