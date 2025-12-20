Эмираты затопило после ливней, есть погибшие

Национальный центр метеорологии ОАЭ сообщает о неустойчивой погоде на всей территории страны. Прогнозируются ливни, сильные порывы ветра.

Проливные дожди накрыли обширную часть ОАЭ. Как передает Khaleej Times, наибольшее количество осадков выпало в Рас-эль-Хейме - 127 мм, 123 мм осадков выпало в Порту Сакр, в горных районах Джабаль ар-Рахба и Джабаль-Джейс выпало 117,5 и 166,6 мм осадков.

Как передает Gulf news, полиция Шарджы расследует гибель двух человек от поражения электрическим током в индустриальном районе в связи с подтоплениями.

Один из крупнейших городов страны Дубай также оказался подтоплен. В целях безопасности власти закрыли парки и общественные пляжи города.

По причине глубокого циклона, накрывшего регион, в Саудовской Аравии выпал снег.