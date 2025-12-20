РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:51, 20 Декабрь 2025 | GMT +5

    Эмираты затопило после ливней, есть погибшие

    Сильные ливни затопили города Объединенных Арабских Эмиратов. Власти страны призывают население оставаться дома, избегать подтопленных районов и ограничить поездки. Об этом передает собственный корреспондент Kazinform.

    Эмираты затопило после ливней, есть погибшие
    Фото: Khaleej times

    Национальный центр метеорологии ОАЭ сообщает о неустойчивой погоде на всей территории страны. Прогнозируются ливни, сильные порывы ветра.

    Проливные дожди накрыли обширную часть ОАЭ. Как передает Khaleej Times, наибольшее количество осадков выпало в Рас-эль-Хейме - 127 мм, 123 мм осадков выпало в Порту Сакр, в горных районах Джабаль ар-Рахба и Джабаль-Джейс выпало 117,5 и 166,6 мм осадков.

    Как передает Gulf news, полиция Шарджы расследует гибель двух человек от поражения электрическим током в индустриальном районе в связи с подтоплениями.

    Один из крупнейших городов страны Дубай также оказался подтоплен. В целях безопасности власти закрыли парки и общественные пляжи города.

    По причине глубокого циклона, накрывшего регион, в Саудовской Аравии выпал снег.

    Теги:
    Дожди ОАЭ Дубай Видео Мировые новости Непогода
    Азамат Бекжан
    Азамат Бекжан
    Автор
    Сейчас читают