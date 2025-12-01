РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:24, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Снег выпал в Саудовской Аравии

    Редкое природное явление зафиксировано на севере Королевства — в ряде регионов выпал снег. Об этом передает собственный корреспондент Kazinform.

    Фото: Gulf news

    Непогода в Саудовской Аравии преподнесла новый сюрприз местным жителям и гостям королевства — в ряде регионов выпал снег.

    В горных районах городов Табук и Хаиль, в частности близ горы Джэбаль-эль-Лауз, снегом покрылись обширные территории. Редкой возможностью покататься на лыжах, санях и просто прогуляться по снегу воспользовались местные жители и гости региона, чьи видео быстро стали вирусными в социальных сетях.

    Национальный центр метеорологии Саудовской Аравии ранее выпустил предупреждение о возможном резком падении температуры и вероятности снегопадов по причине эффекта глубокого циклона, обрушившегося на регион.

    Напомним, в конце марта этого года неожиданный снегопад прошел в турецкой Анталье, где царила теплая весенняя погода. 30 см снега выпало на перевале Аладжабель, вызвав сложности для водителей и коммунальных служб.

    Азамат Бекжан
