Снег выпал в Саудовской Аравии

Непогода в Саудовской Аравии преподнесла новый сюрприз местным жителям и гостям королевства — в ряде регионов выпал снег.

В горных районах городов Табук и Хаиль, в частности близ горы Джэбаль-эль-Лауз, снегом покрылись обширные территории. Редкой возможностью покататься на лыжах, санях и просто прогуляться по снегу воспользовались местные жители и гости региона, чьи видео быстро стали вирусными в социальных сетях.

Национальный центр метеорологии Саудовской Аравии ранее выпустил предупреждение о возможном резком падении температуры и вероятности снегопадов по причине эффекта глубокого циклона, обрушившегося на регион.

Напомним, в конце марта этого года неожиданный снегопад прошел в турецкой Анталье, где царила теплая весенняя погода. 30 см снега выпало на перевале Аладжабель, вызвав сложности для водителей и коммунальных служб.