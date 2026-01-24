РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:12, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Конституционная реформа вызвала широкое общественное обсуждение — глава КС

    Свои инициативы по конституционной реформе направили все политические партии, неправительственные организации, бизнес-структуры, а также ученые-правоведы и эксперты. Об этом заявила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова на проходящем в Астане первом заседании Комиссии по Конституционной реформе, передает Kazinform. 

    Конституционная реформа вызвала широкое общественное обсуждение — глава КС
    Фото: Конституционный суд РК

    — Именно поэтому учреждение Конституционной комиссии следует рассматривать как переход от секторальных изменений к комплексной конституционной трансформации, — подчеркнула Эльвира Азимова.

    В состав Комиссии входят депутаты Парламента Республики Казахстан, председатели маслихатов, руководители средств массовой информации, общественные деятели, представители государственных органов, общественных советов регионов, экспертного и научного сообществ — все те, кто в совокупности отражают многообразие взглядов, опыта и ожиданий нашего общества.

    Как отметила Азимова, перед Конституционной комиссией стоит исключительная миссия — обеспечить такую настройку Основного закона, которая, с одной стороны, сохранит фундаментальные принципы конституционного строя, а с другой стороны, позволит достойно заявить свои взгляды на современные вызовы.

    Она выразила уверенность, что профессионализм, патриотизм и взвешенный подход позволят  детально рассмотреть, обобщить все предложения и подготовить выверенный проект конкретных изменений, которые смогут придать мощный импульс развитию нашей страны.

    Напомним, 21 января Главой государства Касым-Жомартом Токаевым был подписал Указ о создании Комиссии по конституционной реформе, в состав которой вошли представители депутатского корпуса и представительных органов власти, общественные деятели, политологи. Сегодня проходит ее первое заседание.

    Кто вошел в состав Комиссии по Конституционной реформе, читайте здесь.

    Теги:
    Конституция Конституционный суд Парламент Конституционная реформа Политические реформы
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают