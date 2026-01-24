Конституционная реформа вызвала широкое общественное обсуждение — глава КС

— Именно поэтому учреждение Конституционной комиссии следует рассматривать как переход от секторальных изменений к комплексной конституционной трансформации, — подчеркнула Эльвира Азимова.

В состав Комиссии входят депутаты Парламента Республики Казахстан, председатели маслихатов, руководители средств массовой информации, общественные деятели, представители государственных органов, общественных советов регионов, экспертного и научного сообществ — все те, кто в совокупности отражают многообразие взглядов, опыта и ожиданий нашего общества.

Как отметила Азимова, перед Конституционной комиссией стоит исключительная миссия — обеспечить такую настройку Основного закона, которая, с одной стороны, сохранит фундаментальные принципы конституционного строя, а с другой стороны, позволит достойно заявить свои взгляды на современные вызовы.

Она выразила уверенность, что профессионализм, патриотизм и взвешенный подход позволят детально рассмотреть, обобщить все предложения и подготовить выверенный проект конкретных изменений, которые смогут придать мощный импульс развитию нашей страны.

Напомним, 21 января Главой государства Касым-Жомартом Токаевым был подписал Указ о создании Комиссии по конституционной реформе, в состав которой вошли представители депутатского корпуса и представительных органов власти, общественные деятели, политологи. Сегодня проходит ее первое заседание.

