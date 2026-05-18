KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Елизавета Матвеева стала бронзовым призером чемпионата Азии в прыжках в высоту

    Казахстанская легкоатлетка Елизавета Матвеева завоевала бронзу на чемпионате Азии по прыжкам в высоту, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Елизавета Матвеева стала бронзовым призером чемпионата Азии в прыжках в высоту
    Фото: НОК РК

    Сборная Казахстана по легкой атлетике открыла медальный зачет на первом чемпионате Азии по прыжковым дисциплинам, который проходит в Чунцине (Китай).

    Елизавета Матвеева стала бронзовым призером соревнований в прыжках в высоту. В своей лучшей попытке она преодолела планку на отметке 180 см.

    Победу на турнире одержала Барнохон Сайфуллаева из Узбекистана с результатом 183 см. Серебряную медаль завоевала китаянка Цзявэнь Лу, также показавшая 180 см. Ещё одну бронзу получила представительница Гонконга Чун Вай Я с таким же результатом — 180 см.

    Ранее, Алматинские легкоатлеты выиграли 12 медалей в Ташкенте.

    Казахстан Легкая атлетика Медаль НОК Спорт спортсмены Казахстана
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор