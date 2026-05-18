Елизавета Матвеева стала бронзовым призером чемпионата Азии в прыжках в высоту

Казахстанская легкоатлетка Елизавета Матвеева завоевала бронзу на чемпионате Азии по прыжкам в высоту, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

Сборная Казахстана по легкой атлетике открыла медальный зачет на первом чемпионате Азии по прыжковым дисциплинам, который проходит в Чунцине (Китай).

Елизавета Матвеева стала бронзовым призером соревнований в прыжках в высоту. В своей лучшей попытке она преодолела планку на отметке 180 см.

Победу на турнире одержала Барнохон Сайфуллаева из Узбекистана с результатом 183 см. Серебряную медаль завоевала китаянка Цзявэнь Лу, также показавшая 180 см. Ещё одну бронзу получила представительница Гонконга Чун Вай Я с таким же результатом — 180 см.

