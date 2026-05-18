Алматинские легкоатлеты выиграли 12 медалей в Ташкенте
Алматинские спортсмены завоевали 12 медалей на III чемпионате Центральной Азии U18 в Ташкенте, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.
Международный турнир проходил с 14 по 17 мая среди спортсменов до 18 лет и собрал сильнейших молодых легкоатлетов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Участники соревновались в беговых дисциплинах, прыжках, спортивной ходьбе и эстафетах.
Спортсмены Алматы в составе сборной Казахстана показали высокие результаты и завоевали 12 медалей.
Обладатели золотых медалей:
- Милена Мерц - прыжки в высоту
- Ангелина Шрубянец - 100 м с барьерами
- Юрий Волков - 5000 м (спортивная ходьба)
- Маргарита Косинова - 400 м с барьерами
- Маргарита Косинова - эстафета 4×100 м
- Дональд Мураткалиев - 200 м
- Маргарита Косинова - эстафета 4×400 mixed
- Ангелина Шрубянец - эстафета 4×100 м
- Дональд Мураткалиев - эстафета 4×100 м
Серебряные призеры:
- Ангелина Шрубянец - 100 м
- Екатерина Тамилина - 3000 м
- Дональд Мураткалиев - 100 м
Особого внимания заслуживает выступление Маргариты Косиновой, завоевавшей сразу несколько золотых наград и вошедшей в число самых успешных спортсменок чемпионата.
Как отметили в управлении спорта города Алматы, турнир стал важным этапом подготовки молодых легкоатлетов к будущим международным соревнованиям и позволил выявить перспективных спортсменов региона.
