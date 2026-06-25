Элитные сорта персиков начали выращивать в Туркестанской области

В Туркестанской области реализуется проект по выращиванию элитных сортов персиков. Хозяйство «Нұржан» уже собрало первый урожай после успешной адаптации импортных саженцев к климату региона, передает Kazinform.

Как рассказали в Минсельхозе, в 2025 году предприниматель Нуржан Умаров заложил интенсивный сад на площади 12 га, высадив 15 тысяч саженцев персика сорта «Орион», привезенных из Турецкой Республики. Благодаря применению современных агротехнологий и соблюдению международных стандартов ухода деревья продемонстрировали высокую приживаемость и начали плодоносить раньше ожидаемых сроков.

— Успешный опыт получил продолжение в этом году. Предприниматель реализует новый этап проекта на территории производственного кооператива «ҰЛЫ ДАЛА». На площади 30 га высажены саженцы персика с использованием технологии капельного орошения. Общая площадь земельного участка кооператива составляет 51,3 га, — сообщает Минсельхоз.

По словам Нуржана Умарова, главная цель проекта — развитие интенсивного садоводства в сельской местности и эффективное использование земельных ресурсов. Он планирует расширить площади персиковых садов, производство черешни и элитных сортов винограда.