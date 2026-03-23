Елена Рыбакина вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Майами

В двух сетах вторая ракетка мира Елена Рыбакина нанесла поражение представительнице Украины Марте Костюк (27-е место WTA). Встреча завершилась победой Рыбакиной со счетом 6:3, 6:4.

Рыбакина продемонстрировала стабильную игру на своей подаче и реализовала ключевые брейк-поинты, что позволило ей завершить матч в свою пользу за два игровых отрезка, отметили в федерации тенниса Казахстана.

За выход в четвертьфинал турнира в Майами Елена Рыбакина поспорит с австралийской теннисисткой Талией Гибсон (68-е место в рейтинге WTA).

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина вышла в третий круг Miami Open после победы над Юлией Путинцевой.

Напомним, Елена Рыбакина официально стала второй ракеткой мира после выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.