Елена Рыбакина сохранила за собой место в топ-5 мирового рейтинга
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила итоговый мировой рейтинг, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Лидер команды Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой место в пятерке лучших. Спортсменка завершила год пятой ракеткой мира.
Юлия Путинцева расположилась на 71-й строчке, Зарина Дияс — на 285-й. В парном разряде Анна Данилина удерживает за собой 15-ю позицию.
Ранее Рыбакина установила рекорд Гиннесса по крупнейшим призовым в истории тенниса.