    21:43, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Елена Рыбакина сохранила за собой место в топ-5 мирового рейтинга

    Женская теннисная ассоциация (WTA) представила итоговый мировой рейтинг, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК

    Лидер команды Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой место в пятерке лучших. Спортсменка завершила год пятой ракеткой мира.

    Юлия Путинцева расположилась на 71-й строчке, Зарина Дияс — на 285-й. В парном разряде Анна Данилина удерживает за собой 15-ю позицию.

    Ранее Рыбакина установила рекорд Гиннесса по крупнейшим призовым в истории тенниса.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Рейтинг Итоги года Теннис
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
