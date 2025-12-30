Елена Рыбакина сохранила за собой место в топ-5 мирового рейтинга

Лидер команды Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой место в пятерке лучших. Спортсменка завершила год пятой ракеткой мира.

Юлия Путинцева расположилась на 71-й строчке, Зарина Дияс — на 285-й. В парном разряде Анна Данилина удерживает за собой 15-ю позицию.

Ранее Рыбакина установила рекорд Гиннесса по крупнейшим призовым в истории тенниса.