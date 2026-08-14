Электроснабжение потребителей Алматы и Алматинской области восстановлено — АЖК

Энергоснабжающая организация сообщила о восстановлении подачи электроэнергии потребителям Алматы и Алматинской области к 21:00, передает корреспондент агентства Kazinform.

14 августа 2026 года в 14:38 на линиях электропередачи, принадлежащих АО «KEGOC», было зафиксировано отключение. В результате нарушения электроснабжения сработала противоаварийная автоматика в сетях АО «Алатау Жарық Компаниясы», что привело к отключению потребителей города Алматы и Алматинской области.

— После стабилизации режима работы энергосистемы и восстановления электроснабжения ранее объявленный режим САОН (специальная автоматика отключения нагрузки) был отменен. В 19:00 ограничения по электроснабжению потребителей города Алматы и Алматинской области были полностью сняты, — сообщили в «Алатау Жарық Компаниясы».

Отмечено, что в настоящее время оперативно-выездные бригады АО «Алатау Жарық Компаниясы» проводят обход подстанций и проверяют нагрузку на электрических сетях. Специалисты контролируют состояние оборудования и параметры электроснабжения, чтобы обеспечить надежную и стабильную работу сети.

Напомним, в KEGOC сообщили, что 14 августа в Единой электроэнергетической системе Казахстана произошло технологическое нарушение. Были отключены линии электропередачи, энергетикам вскоре удалось восстановить электросети.

Ранее удалось выяснить, фиксировал ли «Сергек» нарушения на дорогах во время отключения света в Алматы.