Фиксировал ли «Сергек» нарушения на дорогах во время отключения света в Алматы

14 августа в Алматы наблюдаются отключения электроэнергии. Корреспондент агентства Kazinform узнал, как работали комплексы видеонаблюдения «Сергек» в момент блэкаута.

В компании, отвечающей за работу «Сергек», сообщили, что комплексы имеют разные системы питания.

— Часть подключена к городской электросети, часть оснащена автономными источниками питания. Поэтому при отключении электроэнергии некоторые комплексы продолжают работать, — пояснили в «Сергек».

Что касается фиксиции камерами «Сергек» нарушений, то здесь есть нюансы.

— При отключенном светофоре фиксация нарушений, связанных с сигналами светофора, не производится: система получает информацию об отсутствии сигнала от контроллера светофора. При этом остальные нарушения, в том числе превышение скорости, продолжают фиксироваться работающими комплексами. Поэтому водителям не стоит рассчитывать на отключение электроэнергии и важно соблюдать правила дорожного движения, — сообщили в «Сергек».

Напомним, что все городские службы работают в усиленном режиме в связи с масштабным отключением электроэнергии в Алматы.

Ранее в KEGOC сообщили, что 14 августа в Единой электроэнергетической системе Казахстана произошло технологическое нарушение. Были отключены линии электропередачи, энергетикам вскоре удалось восстановить электросети.

-