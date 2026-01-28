РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:35, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Электроснабжение 12 тысяч домов восстановили в Усть-Каменогорске

    В Усть-Каменогорске ликвидировали аварию на электрических сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Электроснабжение 12 тысяч домов восстановили в Усть-Каменогорске
    Фото: «Севказэнерго»

    28 января свыше 12 тысяч абонентов в городе остались без электроэнергии.

    — В районе бульвара Гагарина, улиц Карбышева, Виноградова, Севастопольской, а также в поселке Мирный произошло аварийное отключение электроэнергии. Аварийная бригада оперативно выехала на место и приступила к восстановительным работам, — сообщили в пресс-службе АО «БЭСК».

    В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено, в дома подан свет.

    Ранее сообщалось что авария на электросетях Усть-Каменогорска оставила без тепла часть города. 

    После отключения электроэнергии возникли перебои с подачей холодной воды. 

    Теги:
    Электроэнергия Происшествия Усть-Каменогорск Авария
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают