12:35, 28 Январь 2026 | GMT +5
Электроснабжение 12 тысяч домов восстановили в Усть-Каменогорске
В Усть-Каменогорске ликвидировали аварию на электрических сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.
28 января свыше 12 тысяч абонентов в городе остались без электроэнергии.
— В районе бульвара Гагарина, улиц Карбышева, Виноградова, Севастопольской, а также в поселке Мирный произошло аварийное отключение электроэнергии. Аварийная бригада оперативно выехала на место и приступила к восстановительным работам, — сообщили в пресс-службе АО «БЭСК».
В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено, в дома подан свет.
Ранее сообщалось что авария на электросетях Усть-Каменогорска оставила без тепла часть города.
После отключения электроэнергии возникли перебои с подачей холодной воды.