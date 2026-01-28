Электроснабжение 12 тысяч домов восстановили в Усть-Каменогорске

28 января свыше 12 тысяч абонентов в городе остались без электроэнергии.

— В районе бульвара Гагарина, улиц Карбышева, Виноградова, Севастопольской, а также в поселке Мирный произошло аварийное отключение электроэнергии. Аварийная бригада оперативно выехала на место и приступила к восстановительным работам, — сообщили в пресс-службе АО «БЭСК».

В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено, в дома подан свет.

Ранее сообщалось что авария на электросетях Усть-Каменогорска оставила без тепла часть города.

После отключения электроэнергии возникли перебои с подачей холодной воды.